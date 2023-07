Juventus-Milan 2-2: Thiaw e Chiesa up, Krunic e Bremer down. Promossi-Bocciati

Juventus vince ai rigori contro il Milan (6-5). Thiaw, Giroud, Danilo e Rugani in gol nel 2-2

L'amichevole americana tra Milan e Juventus finisce 2-2, poi, per le statistiche, vincono ai rigori i bianconeri. Al Dignity Health Sports Park di Carson (vicino a Los Angeles) 6-5. Partita dai ritmi non altissimi, con i rossoneri due volte in vantaggio e due volte raggiunti. Sblocca Thiaw di testa su punizione di Theo Hernandez, pareggia Danilo con un tap-in vincente dopo grande parata di Maignan su tocco di Gatti (azioni dagli sviluppi di un calcio d'angolo). Al 39’ minuto corner dalla destra, torre di Thiaw e girata sottomisura di Olivier Giroud che fissa il punteggio sul 2-1. A inizio ripresa il pari di Rugani: punizione di Chiesa spizzata dal difensore bianconero con deviazione decisiva di testa da parte di Olivier Giroud che fa autogol. Ai calci di rigore per i rossoneri sbagliano Romero (che scivola e calcia altissimo), Pobega e Bartesaghi. Decisiva la realizzazione di Soulé.

Juventus-Milan up: Chiesa-Weah, Thiaw-Reijnders

Nella Juventus ottimi segnali da Federico Chiesa che quando corre e accelera sulla fascia sa far male. Discreta la prestazione di Timothy Weah: il figlio di George contiene bene il binario sinistro del Milan (Theo Hernandez-Rafa Leao) e spinge sulla fascia in fase offensiva. Capitan Danilo fa sentire la sua carica alla squadra e trova anche la via del gol. Bene Pinsoglio nel secondo tempo: entra al posto di Szczesny (incolpevole sui due gol) e si fa trovare pronto sulla punizione di Giroud e su un esterno sinistro di Romero.

Danilo a segno nell'amichevole Juve-Milan (foto Lapresse)



Nel Milan tra i promossi c'è un Malik Thiaw che deve ancora entrare in forma ma intanto è protagonista... sul fronte offensivo: gol di testa e assist a Giroud per il raddoppio. Reijnders raccoglie consensi: corre, aggredisce, gioca con personalità ed è protagonista di ottime giocate nei 57 minuti in cui resta in campo. Giroud al primo pallone giocabile la mette dentro. Interessante la mezz'ora finale di Adli. Luci e ombre da Pobega (sfiora il 3-2 con una bella botta da fuori, alterna buone giocate a errori) nel secondo tempo.

Malik Thiaw gol e assist nell'amichevole tra Juventus e Milan (foto Lapresse)



Juventus-Milan down: Gatti-Bremer e Krunic-Loftus-Cheek

Nella Juventus non funzionano alcuni meccanismi nel cuore della difesa: Gatti si fa bruciare da Thiaw su entrambi i gol (anche se poi si riscatta parzialmente entrando nell'azione del primo pareggio bianconero), Bremer non è al meglio della forma e si vede (compartecipazione del brasiliano sulla prima rete rossonera). A centrocampo fatica Locatelli e non brilla McKennie davanti al suo pubblico. Poco in attacco da Kean e così pure da Milik quando entra nell'ultima mezz'ora.

Pulisic non trova lo spunto vincente nella sfida tra Juve e Milan (foto Lapresse)



Nel Milan Rade Krunic fatica a centrocampo come play: prestazione poco convincente del bosniaco. Loftus-Cheek è meno brillante rispetto alla prestazione contro il Real Madrid, l'inglese dà l'impressione di essere forse un po' imballato dai carichi di lavoro. Pulisic - più a destra (fascia in cui è meno a suo agio) che a sinistra - non riesce a trovare grandi spunti (sfiora il gol Luka Romero che entra al suo posto, poi il mini Messi sbaglia il rigore scivolando mentre calcia). Rafa Leao e Theo Hernandez (assist per Thaiw sul primo gol a parte) non hanno ancora il passo giusto, ma è più che normale sia così. De Ketelaere entra nel corso del secondo tempo ma non si vede mai (a parte il rigore segnato).

