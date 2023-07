Facundo Gonzales alla Juventus, blitz Giuntoli. E apre un derby di mercato con l'Inter per...

Facundo Gonzales alla Juventus, blitz di mercato di Giuntoli

Facundo Gonzalez è il secondo colpo di mercato della Juventus di Cristiano Giuntoli. Dopo Timothy Weah (terzino destro di spinta), arrivato dal Lille, i bianconeri rinforzano la difesa con uno dei giovani centrali più interessanti. Il classe 2003 uruguagio del Valencia è a un passo dai bianconeri e la chiusura dell'affare potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Il talento di Montevideo è stato protagonista recentemente del Mondiale Under 20 vinto dal suo Uruguay in finale contro l'Italia. Facundo Gonzalez era stato monitorato dal Milan ed era seguito a Monza e Salernitana. Ma la Juventus ha affondato il colpo assicurandosi uno dei migliori talenti giovani del panorama mondiale.

Calciomercato Juventus, Carlos Augusto e Freuler

Intanto secondo Gianluca Di Marzio la Juventus negli ultimi giorni si è mossa anche per Carlos Augusto, 24enne esterno sinistro del Monza che piace da tempo anche all'Inter.

Spunta poi un nome nuovo a centrocampo: viste le difficoltà di arrivare a Franck Kessie (al momento non convinto di tornare in Italia, piuttosto preferirebbe la Premier League se lasciasse il Barcellona) la Juventus sta pensando a un ex giocatore dell'Atalanta: si tratta del 31enne svizzero Remo Freuler attualmente al Nottingham Forest. Affare che i bianconeri però sarebbero pronti a concludere in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato, la Juventus non molla Lukaku

Fronte Lukaku. Big Rom è sempre più la prima scelta della Juventus: se il Psg dovesse virare con decisione su Dusan Vlahovic, ma anche se il club francese scegliere una soluzione diversa (in Francia si parla molto di Rasmus Hojlund: il danese dell'Atalanta è conteso al Manchester United: offerti 50 milioni, ne servono 60-70).