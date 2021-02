Juventus-Napoli: c'è finalmente la data del recupero: ecco quando

Juventus-Napoli: c'è finalmente la data del recupero

Juventus-Napoli ha una data ufficiosa per il recupero. L'eliminazione della squadra di Gattuso in Europa League (2-1 del San Paolo contro il Granada non è bastato a ribaltare il 2-0 dell'andata) aiuta a trovare una finestra nel calendario.

Juventus-Napoli il 17 marzo?

il giorno scelto per il match non disputato il 4 ottobre dovrebbe essere mercoledì 17 marzo molto probabilmente con inizio alle 18.45 perchè quel giorno alle 21 scendono in campo gli ultimi ottavi di finale di Champions League (e non si può giocare in contemporanea).

La Juventus invece quella settimana sarà libera da impegni europei visto che la partita di ritorno contro il Porto (2-1 sul campo dei lusitani) è in programma il 9 marzo.