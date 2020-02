Lione-Juventus 1-0. Sarri: "In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi"

Lione-Juventus 1-0: Tousart punisce i bianconeri

"Abbiamo fatto girare il pallone troppo lentamente e senza muoverci. Siamo stati poco cattivi e aggressivi in attacco e in difesa. Sul gol siamo stati sfortunati perché De Ligt era fuori campo a farsi medicare. bbiamo fatto poco per vincere una gara di Champions. E' difficile giocare a calcio così, non riesco a far passare certi concetti". Maurizio Sarri analizza la sconfitta della Juventus a Lione. Bianconeri sotto tono e puniti dal gol di Tousart al 31° che trasforma l'assist del talento Aouar approfittando della momentanea assenza di De Ligt per infortunio. "Ogni tanto ci capita di iniziare giocando sotto-ritmo", ha spiegato l'allenatore bianconero.

Juventus, Sarri: "Non riesco a far passare certi concetti"

L'allenatore della Juve spiega: "Ho molte difficoltà a far passare il concetto di muovere la palla velocemente a questa squadra. In allenamento la palla viaggia a duecento all'ora, la cosa strana è che poi in partita non accade". "Quando perdi velocità diventa tutto più difficile - ha proseguito Sarri -. Nel primo tempo c'erano 5-6 giocatori sopra la linea della palla fermi. Erano diversi a sbagliare movimenti e posizione. Ma tutto nasce dalla circolazione lenta della palla".

"Non ci hanno messo una pressione forsennata - ha sottolineato Sarri -. Eravamo noi a cominciare la manovra da dietro lentamente e non cambiavamo ritmo avanzando. Non mi è piaciuto anche mandare l'attacco in profondità da 60 metri. Dobbiamo portare la palla rapidamente a 30 metri e poi cercare la profondità. Il secondo tempo è stato migliore. Ci siamo mossi meglio e ci sono state più riconquiste nella metà campo avversaria".

Juventus, Sarri: "In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi"

L'allenatore della Juventus su paio di episodi dubbi nell'area del Lione: "In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi, su Ronaldo e su Dybala. In Europa c'è un metrodiverso e dobbiamo adeguarci". Sarri poi parla di quanto accaduto nel riscaldamento, con Bonucci che ha richiamato alcuni compagni della panchina poco concentrati. "Prima della partita non ero in campo, ma lo staff mi ha detto che il riscaldamento è stato normale e regolare".