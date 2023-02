Nantes-Juventus dove vederla: Sky, DAZN o TV8? La Juve in tv e streaming: news

Nantes-Juventus tv e streaming: dove vedere l'Europa League dei bianconeri

Juventus di fronte al bivio Europa League: dentro o fuori? L'1-1 contro il Nantes dell'Allianz Stadium complica la corsa agli ottavi di finale per la squadra di Max Allegri (anche se pesa l'incredibile rigore negato ai bianconeri, qui la moviola), ma nulla è perduto. Vlahovic e compagni cercheranno il pass qualificazione in terra francese, giovedì 23 febbraio alle 18,45, provando anche a invertire un trend europeo molto negativo quest'anno: una sola vittoria nelle ultime nove partite giocate (contro il Maccabi Haifa a Torino) e addirittura manca il successo in trasferta dal settembre 2021 (3-0 contro il Malmoe). Nantes-Juventus dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire i bianconeri nei playoff di Europa League.

Nantes-Juventus su TV8? Niente diretta tv in chiaro

Nantes-Juventus in chiaro su TV8? Niente da fare, la diretta tv non è prevista per questo match di Europa League della squadra bianconera.

Nantes-Juventus dove vederla: tv su Sky e Dazn

Nantes-Juventus in tv andrà in diretta su Sky Sport dalle ore 18,45 (per la precisione su Sky Sport Uno e Sky Sport 253) e su Dazn (si può scaricare l'app e vederla su smart tv).

Dusan Vlahovic (Lapresse)



Nantes-Juventus streaming, dove vedere la Juve in Europa League

Nantes-Juventus in streaming andrà in diretta dalle18,45 di giovedì 23 febbraio su SkyGo, Now e Dazn.

Nantes-Juventus telecronaca di Sky e Dazn

Nantes-Juventus sarà raccontanto su Dazn dalla telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Sky invece schiera la coppia formata da Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Nantes-Juventus probabili formazioni

Federico Chiesa si è allenato parzialmente in gruppo nelle scorse ore e punta a essere convocato da Allegri (che potrebbe portarlo in panchina e inserirlo a partita in corsa per spaccare la partita), davanti Kostic e Di Maria saranno a sostegno di Vlahovic.

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand. All. Kombouaré

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri