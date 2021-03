Sondaggi, Pd disastro: effetto Conte ed effetto Meloni! Sorpasso M5S e Fratelli d'Italia

A soli 44 anni, Giorgia Meloni è l'unica leader donna in tutto il vasto panorama dei partiti italiani. Nel 2008, a soli 31 anni, è stata scelta da Berlusconi come ministra della Gioventù, stabilendo un record come più giovane ministro della storia d'Italia. Dallo scorso settembre, è Presidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei