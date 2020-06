Sondaggio Pd: Zingaretti più forte nella sfida alla Lega di Salvini

Sondaggio Pd: Zingaretti ora è più forte nella sfida alla Lega di Salvini

La leadership di Nicola Zingaretti all'interno del PD è solida. Almeno secondo un sondaggio Swg ('I dilemmi del Partito Democratico'). Una parte consistente degli elettori Dem non ritiene opportuno fare il congresso, anche perché non vi è una particolare richiesta di cambio della leadership. La sintesi del sondaggio SWG sul Partito Democratico? La stragrande maggioranza degli elettori del Pd non rinnega la scelta di formare l'attuale alleanza di governo, quasi la metà degli stessi elettori Pd lamenta un eccessivo appiattimento sulle posizioni del M5s.

SONDAGGI, PD: LEADERSHIP DI NICOLA ZINGARETTI PIU' FORTE

Zingaretti saldo al comando del Partito Democratico secondo questo sondaggio. Agli elettori del Pd è stato chiesto innanzitutto se 'in questa fase politica, secondo lei sarebbe opportuno per il Partito democratico fare un congresso': il 16% ha risposto 'sì, è necessario fare un congresso'; il 31% ha risposto 'sì, ma non è fondamentale'; il 36% 'no, non è il momento per un congresso'; il 17% non saprei.

SONDAGGIO, PD-M5S: GLI ELETTORI DEM SULL'ALLEANZA CON I 5 STELLE

Il sondaggio ha chiesto su quali aspetto prioritari concentrarsi. Il 58% degli elettori Pd ha risposto chiarire la linea politica e il 47% essere più presenti sul territorio. Solo per il 9% degli elettori Pd bisogna 'cambiare leadership' e solo per il 3% 'cambiare linea politica'. La scelta di formare un governo con il M5s viene ritenuta la giusta dall'85% degli elettori Pd (a settembre 2019 era il 71%). Il 46% degli elettori Pd lamenta un eccessivo appiattimento del partito sulle posizioni del Movimento 5 Stelle.