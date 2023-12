Juventus penalizzata col Genoa dal Var: il designatore Rocchi ammette che...

Genoa-Juventus, rigore e mancata espulsione: bianconeri penalizzati da errori di arbitro e Var?

Genoa-Juventus non smette di alimentare polemiche per un paio di situazioni arbitrali spinose. La partita di venerdì scorso, finita sull'1-1, con i bianconeri che hanno visto allontanarsi l'Inter (a +4 dopo la vittoria di domenica contro la Lazio) aveva sollevato qualche malumore tra i tifosi della Vecchia Signora per il rigore non concesso per tocco di braccio di Bani e l'intervento di Malinovskyj su Yilidiz che avrebbe potuto essere sanzionato con un cartellino rosso. E l'arbitro Massa era finito tra i trend di Twitter o X che dir si voglia.

Genoa-Juventus, Rocchi sul rigore chiesto per mani di Bani e mancata espulsione a Malinovskyi

"Il mani di Bani in area? Si tratta di un episodio di campo e di una decisione che poteva essere gestita diversamente, ma non è un errore chiaro come invece il mancato cartellino rosso a Malinovskyi", l'analisi di Gianluca Rocchi ai microfoni di Dazn, durante la trasmissione 'Open Var', analizzando i due episodi contestati di Genoa-Juventus.

Genoa-Juventus, Rocchi difende arbitro (Massa) e Var (Fabbri)

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha difeso la classe arbitrale e Michael Fabbri, che a Marassi era al Var mentre a dirigere il match è stato Davide Massa: "Perché dobbiamo fermare un Var che sbaglia un episodio dopo averne azzeccati 45-50 prima? - ha sottolineato Rocchi riferendosi allo stesso Fabbri -. Non vorrei più sentir dire che se sbaglia una volta un arbitro o un Var dobbiamo fermarlo, è un concetto che va superato".

Genoa-Juventus, moviola di Luca Marelli

Luca Marelli negli studi di Dazn aveva analizzato a caldo gli episodi da moviola di Genoa-Juventus: "C'è da capire perché il VAR non sia intervenuto in un paio di circostanze, abbastanza chiare. La prima è un tocco di mani di Bani, su cross dalla destra. Il tocco è molto evidente, è calcio di rigore: forse il VAR non è intervenuto perché ha visto prima un tocco con la gamba, ma questo non cambia. Il tocco di mani è punibile comunque, il braccio è largo e non va a chiudersi. Sono rimasto molto sorpreso che non sia stato richiamato il VAR.