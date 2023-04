Juventus e Roma volano in semifinale di Europa League

Europa League, Juventus in semifinale contro il Siviglia

La Juventus difende il successo per 1-0 conquistato all'andata all'Allianz Stadium, impattando per 1-1 all'Alvalade contro lo Sporting Lisbona e conquistando il passaggio alle semifinali di Europa League dove affronteranno il Siviglia.

Europa League, Juventus in semifinale: Sporting Lisbona eliminato

I bianconeri partono bene e al 9' sono già in vantaggio con Rabiot. I portoghesei reagiscono e trovano il pari con un rigore di Edwards, concesso per fallo di Rabiot su Ugarte. Nella ripresa, la Juve controlla nella prima parte, lo Sporting accelera e prova ad allungare la gara ai supplementari ma nel finale Coates fallisce una clamorosa occasione e i ragazzi di Allegri festeggiano il passaggio del turno. Nel primo tempo fa tutto Rabiot: al 9' segna il gol che apre la sfida. Angolo dalla sinistra, batti e ribatti in area, il suo sinistro è potente e preciso e trafigge Adan. Al 20' è però ingenuo nel fare fallo su Ugarte in area e concedere un calcio di rigore. Dagli 11 metri Edwards non sbaglia e riapre la qualificazione. In avvio di ripresa la Juve attacca con convinzione con lo Sporting che riparte e prova a colpire con gli esterni. Vlahovic sciupa di testa il possibile 1-2. Con il passare dei minuti però gli ospiti indietreggiano e si arroccano in difesa, gli attaccanti bianconeri vedono pochi palloni, mentre quelli lusitani mettono qualche brivido ma mai la stoccata giusta dalle parti di Szczesny. L'occasionissima capita a Coates all'88': Edwards si beve la difesa avversaria, serve un assist al bacio per il Capitano che calcia alto sopra la traversa. Due minuti dopo, sbaglia un altro gol clamoroso. La Juve soffre ma di corto muso avanza.

Europa League, Roma-Feyenoord 4-1, giallorossi in semifinale con il Bayer Leverkusen

La Roma conquista la semifinale di Europa League dove affronterà il Bayer Leverkusen. I giallorossi, ribaltano la sconfitta subita per 1-0 al 'de Kuip' di Rotterdam contro il Feyenoord, vincendo per 4-1 dopo i tempi supplementari nel ritorno allo stadio Olimpico.

Feyenoord ko per 4-1 ai tempi supplementari, la Roma è in semifinale

Per i padroni di casa a segno Spinazzola al 60', Dybala all'89' e nei supplementari El Shaarawy al 101' e Pellegrini al 109'; per gli olandesi, che chiudono in dieci per l'esplusione di Gimenez al 120', momentaneo 1-1 di Paixao all'80.

Il finale è un assalto all'arma bianca, con i giallorossi che trovano il 2-1, provvidenziale, con una veronica di Dybala che riesce a eludere il difensore avversario e spedirla in diagonale sull'altro lato. Poco dopo Dybala prova anche il 3-1, ma Bijlow ci mette i pugni. Si va ai supplementari, con Mourinho che può avere un'altra sostituzione dopo gli infortuni di Wijnaldum e Smalling. La prima occasione però è per il Feyenoord, con Santi Gimenez che spedisce alto da pochi passi. Poco dopo è Ibanez, su cross di Dybala, che di testa manda all'incrocio dei pali, colpendo il quarto legno fra andata e ritorno. Al minuto numero 101, ecco la Roma trova il 3-1: Dybala serve Pellegrini, il capitano attende una frazione di secondo per imbucare verso Abraham che, da par suo, ha la lucidità per centrare su El Shaarawy che firma in scivolata il 3-1 che porta gli uomini di Mourinho avanti per la prima volta fra andata e ritorno. Nella seconda frazione supplementare arriva anche il quarto gol con Pellegrini, con il Var ad aiutare l'arbitro che aveva fischiato un fuorigioco millimetrico che, in realtà, non c'era. Nel finale viene espulso anche Santi Gimenez, centravanti del Feyenoord. I giallorossi arrivano in semifinale dove giocheranno contro il Bayer Leverkusen.