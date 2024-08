Juventus, Scanavino: "Un giorno prenderemo un altro Ronaldo". Juve, ecco il nuovo numero 10 bianconero

Juventus, Scanavino: "Un giorno prenderemo un altro Ronaldo"

"Thiago Motta? La cosa che mi ha colpito di più è che oltre all’aspetto tecnico, per lui è prevalente soprattutto quello della disponibilità, dell’impegno, della personalità, della duttilità dei giocatori. Insomma, quello per lui è imprescindibile, poi ovviamente più uno è talentuoso, più può essere funzionale e importante per la squadra". A dirlo è l'amministratore delegato dei bianconeri, Maurizio Scanavino, a Tuttosport.

Il mercato bianconero non è finito, i tifosi della Juventus ora sognano un grande giocatore come Teun Koopmeiners (operazione da 50-55 milioni con il 23enne Matt O'Riley del Celtic possibile sostituto nell'Atalanta per una valutazione vicina ai 30 milioni), ma in proiezione futura si chiedono se arriverà mai un altro Cristiano Ronaldo: "Se lo intendiamo come esempio di top player, allora sì. Non escludo assolutamente che un domani non possa arrivare un top. Certo, vogliamo anche essere capaci di crearli noi, puntando sui giovani o su giocatori di talento che non sono ancora esplosi al massimo. Ma la sostenibilità non deve assolutamente escludere la competitività. La Juventus ha comunque risorse importanti e quindi nell’insieme dell’investimento economico sulla prima squadra non è escluso che un domani possa arrivare un top player. Anzi, direi che ci sarà".

Intanto quest'anno la Juventus ha avuta la forza di tenere il gioiello e leader della difesa, Bremer: "Non lo abbiamo venduto, anzi gli abbiamo rinnovato il contratto. E avevamo offerte molto interessanti sotto il profilo economico, ma la cessione seppure remunerativa ci avrebbe indebolito, quindi abbiamo detto no. La competitività la prendiamo sul serio, non è una parola da sbandierare e basta". Sul problema degli esuberi: "Oggi è molto difficile vendere. Bisogna trovare gli incastri giusti e siamo in una situazione di mercato non particolarmente florida, peraltro non solo in Italia, perché il mercato non si sta muovendo da nessuna parte. Tante società devono rientrare nei parametri dei fairplay finanziari quindi tendono a vendere più che comprare. L’Arabia Saudita ha questa strana anomalia per cui il mercato, da loro, finisce dopo, quindi potrebbero svegliarsi a settembre o magari hanno perso quello stimolo ad acquistare dei giocatori o hanno razionalizzato la loro gestione. Tutto ciò rende difficile effettuare le cessioni".

Kalulu-Juventus, la clausola dal Milan

Pierre Kalulu è vicino al passaggio dal Milan alla Juventus. Mancano i dettagli e, secondo Tuttosport sarà "un prestito oneroso di circa 4 milioni di euro, un diritto (attenzione, non obbligo: fa molta differenza per l’iscrizione a bilancio) di riscatto a 14 milioni e l’immancabile diritto del 10% sulla futura rivendita"

Juventus, Yildiz avrà la maglia numero 10

Kenan Yildiz avrà la maglia numero 10 della Juventus. Secondo quanto rivela IlBianconero.com, è la decisione di Ferragosto in casa bianconera, che verrà presto ufficializzata. Una scelta forte per il futuro e che si inserisce anche nella trattativa in corso per il rinnovo del contratto del classe 2005 turco, attualmente in scadenza nel 2027. Yildiz dovrebbe passare da un ingaggio di 300 mila euro a quota un milione di base, più una parte variabile che potrà maturare al verificarsi di determinate condizioni.

Juventus-Nico Gonzales, pressing bianconero per il gioiello della Fiorentina

Thiago Motta oltre a Koopmeiners e Kalulu sogna Nico Gonzalez per la sua Juventus. Giuntoli è in pressing sulla Fiorentina dopo aver avuto l'ok dell'entourage del 26enne attaccante esterno argentino (accordo verbale per un contratto di cinque anni da 3,5 milioni a stagione). L'offerta per il cartellino è di un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni: affare che si può sbloccare quando la Fiorentina avrà trovato il sostituto. In uscita nel reparto esterni resta la possibile partenza di Federico Chiesa (contratto in scadenza tra un anno): attenti alla Roma (che pensa anche a Boga) se Dybala vola in Arabia Saudita