Juventus, sui social il ricordo del 5 maggio: risposta piccante di Materazzi

Juventus, sui social il ricordo del 5 maggio: la risposta piccante di Materazzi

Con il 5 maggio che arriva, partono i ricordi di Juventus e Inter su quel finale thriller che fu del campionato 2002. Inter prima all'ultima giornata che perse a Roma, contro la Lazio, per 4-2, Juventus seconda e vittoriosa a Udine. Alla fine saranno i bianconeri ad alzare lo scudetto numero 26 con un sorpasso in extremis. Ancora nei ricordi le lacrime in panchina di un Ronaldo affranco e lo sguardo impietrito dell'allenatore nerazzurro Hector Cuper. Per l'Inter, comunque, è anche il giorno della conquista della Coppa Italia 2010 (vittoria sulla Roma all'Olimpico per 1-0), il primo gradino nella scalata a quel "Triplete" che resta tutt'oggi un'impresa ineguagliata in Italia.

Ennesima schermaglia

A distanza di 18 anni dal primo dei due episodi, le schermaglie non sono mancate neanche in questo anniversario. La Juve ha pubblicato una sintesi video di quel pomeriggio indimenticabile, con i festeggiamenti di Del Piero, Conte e compagni al triplice fischio. Un'ex bandiera dell'Inter come Marco Materazzi, dall'altra parte, ha risposto a modo suo, postando le foto della finale di Coppa e ricordandola come "L'alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggior incubo". Probabilmente, ricordi contrastanti delle due squadre non finiranno mai.