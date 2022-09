Juventus: verso una perdita-monstre di 250 milioni di euro

Bilancio Juventus: i bianconeri verso il quinto rosso consecutivo





La Juve si appresta a chiudere il bilancio 2021/22 con un passivo di circa 250 milioni di euro. Lo si apprende dalla semestrale di Exor – la holding di famiglia che controlla anche i bianconeri - nella quale compaiono i dati relativi al periodo gennaio-giugno 2022.

Dai documenti si evince che il club bianconero ha chiuso il secondo semestre con perdite per 132 milioni di euro. Considerando il rosso di 119 milioni del primo semestre, scrive Calcio e Finanza, è lecito attendersi che il bilancio della Juventus al 30 giugno 2022 possa evidenziare un rosso di circa 250 milioni, pur specificando che "il dato va preso con cautela, considerato che i numeri della Juventus riportati nella semestrale di Exor sono utilizzati per la stesura del bilancio consolidato della holding".

Se tale perdita fosse effettivamente confermata, si andrebbe oltre il rosso dell’esercizio 2020/21, quando il club piemontese chiuse a -209,9 milioni di euro. Per il club sarebbe il quinto bilancio in rosso consecutivo dopo le perdite appunto per 209,9 milioni nel 2020/21, per 89,7 milioni nel 2019/20, per 39,8 milioni nel 2018/19 e per 19,2 milioni nel 2017/18.