Juventus, Vlahovic ko: col Milan emergenza totale. Calciomercato, Zirzkzee bianconero a gennaio: ecco perché si può

Vlahovic out (ma niente lesioni). Milan-Juventus, Thiago Motta in emergenza

Allarme rosso per Thiago Motta in vista di Milan-Juventus (e non solo). In difesa la lesione al crociato ha chiuso la stagione per Juan Cabal e Gleison Bremer. In mezzo al campo, Douglas Luiz è fuori da un mese (infortunio muscolare) e non recupererà per il big match di San Siro, né per la sfida successiva di Champions contro la sua ex squadra, l'Aston Villa. Ma l'attacco è il reparto con l'emergenza più grande: il 18enne talento montenegrino Vasilije Adzic starà fuori un altro mesetto (guai muscolari), Nico Gonzalez fermo per la lesione alla coscia, Milik resta out.

E ora ci si è messa l'ansia per l'infortunio muscolare patito da Dusan Vlahovic negli ultimi minuti di Serbia-Danimarca: gli esami medici dicono che non ci sono lesioni. Recupererà per Milan-Juventus? Restano i dubbi. La situazione verrà monitorata giorno per giorno. Ovviamente si eviteranno rischi. Per il ruolo di centravanti nella super sfida di San Siro altrimenti Thiago Motta dovrà adattare Yildiz o Weah.

Calciomercato Juventus, Zirzkzee e Skriniar in quota per gennaio

Sul fronte del calciomercato si torna a parlare di Joshua Zirzkzee per gennaio. L'olandese sta giocando poco o nulla, ha segnato un gol in 11 presenze e sin qui l'investimento da 42,5 milioni per l'ex stella del Bologna non è stato all'altezza delle aspettative. Da qui a fine dicembre il nuovo allenatore, Amorim (arrivato al posto dell'esonerato Erik ten Hag) farà le sue valutazioni. Possibile una partenza per l'ex Bologna nelle trattative invernali. Le voci di uno scambio con Osimhen non sono decollate, quelle in chiave Juve restano forti. Zirkzee ha fatto benissimo con Thiago Motta, ha un ingaggio nei parametri (3,5 milioni di euro), in ottica prestito con diritto di riscatto una valutazione accettabile (tra 40 e 60 mln) e i rapporti tra il suo manager, Kia Joorabchian e Giuntoli sono molto buoni (vedi affare Douglas Luiz in estate). L'ipotesi Juventus convince abbastanza anche i bookmakers: secondo Agipronews, Zirkzee bianconero viene pagato a 5. Sempre stando ai bookies, il nome più caldo per sostituire Bremer è quello l'ex Inter, Milan Skriniar, ai margini della rosa del PSG: su Sisal la quota per l'approdo alla corte di Thiago Motta è crollata in una settimana da 4 a 1,85. Meno concreta la pista che porta a Sergio Ramos, offerto a 6.