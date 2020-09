KEAN E MORATA ALLA JUVENTUS: trattative calde. E addio ufficiale a... Calciomercato Juve news

KEAN E MORATA ALLA JUVENTUS: trattative calde. HIGUAIN ADDIO. Calciomercato Juve news

Kean-Juventus (come quarta punta), Juventus-Luis Suarez, Morata-Juventus, la situazione nel calciomercato dei bianconeri con l'addio a Higuain (va all'Inter Miami)

HIGUAIN-JUVENTUS ADDIO. KEAN TORNA ALLA JUVE?

Gonzalo Higuain dà l'addio alla Juventus. L’attaccante argentino ha raggiunto l’accordo con il club bianconero per la risoluzione del suo contratto. Il Pipita vola negli Stati Uniti per firmare con l’Inter Miami di David Beckham, in MLS. Higuain ritroverà l'ex compagno Matuidi, dopo aver raggiunto l’accordo definitivo con il club americano. In entrata possibile il ritorno di Moise Kean, in prestito secco dall'Everton di Carlo Ancelotti dopo una stagione complicata in Premier League (33 partite e appena 2 gol). Ma serve una stella per completare il reparto con Dybala e Cristiano Ronaldo. Il primo obiettivo resta Luis Suarez. L'alternativa è il ritorno di Alvaro Morata, anche se l'Atletico Madrid tiene alto il prezzo del suo cartellino.

LUIS SUAREZ-JUVENTUS, DIVORZIO DAL BARCELLONA E GIALLO PASSAPORTO

Luis Suarez resta vicino alla Juventus (anche se il catalano Sport parla di qualche dubbio per il Pistolero e l'ombra dell'Atletico Madrid che si è palesata): con i bianconeri l'attaccante uruguagio ha trovato un accordo sull'ingaggio attorno ai 10 milioni netti a stagione. Restano però due situazioni da definire. Suarez vorrebbe l’ultima annualità di stipendio dal Barcellona. La Juve potrebbe in quest'ottica assicurare ai catalani un indennizzo (una parte fissa più bonus ad obiettivi) per aiutare il divorzio tra le parti. E poi c'è il problema passaporto comunitario. Un giallo che non dipende dalla Juventus e Luis Suarez, che sono al lavoro (il giocatore è pronto a sostenere l'esame di italiano), ma bisogna combattere contro la burocrazia e cocludere tutto entro la chiusura del calciomercato prevista per il 5 ottobre. Nelle prossime ore la Juve avrà più chiare le idee sulle tempistiche e saprà come muoversi di consuguenza. Ricordiamo che Luis Suarez è sposato con una donna uruguaiana di origini friulane (Sofia Balbi) e in passato aveva iniziato la pratica per il passaporto italiano presso il Consolato di Barcellona. Ma la documentazione non era stata completata visto che il per il regolamento della Liga al giocatore bastava il matrimonio per essere considerato comunitario. La Juventus ha bisogno di tesserare il Pistolero come comunitario perchè ha già tesserato come extra Ue Arthur e McKennie.

MORATA-JUVENTUS, 50 MILIONI DI NO DALL'ATLETICO MADRID? E DZEKO-ROMA...

Il piano B per la Juventus può essere Alvaro Morata, che tornerebbe volentieri a Torino, dove ha lasciato un buon ricordo tra il 2014 e il 2016. Secondo 'Marca', il club presieduto da Andrea Agnelli avrebbe offerto offerta all'Atletico Madrid 50 milioni. Rifiutati dai colchoneros (che lo hanno pagato 55 mln dal Chelsea e hanno messo una clausola da 150 milioni). Sullo sfondo Edin Dzeko che ora sembra più vicino a restare alla Roma anche per la prossima stagione. A meno che non si sblocchi la trattativa con il Napoli per Milik che potrebbe mischiare le carte in tavola. A quel punto l'accordo di massima tra la Juve e l'attaccante bosniaco già ci sarebbe e si dovrebbe solo trovarlo con il club giallorosso...