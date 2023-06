Kendall Jenner, l'ex della stella Nba Devin Booker scarica le Kardashian

Kendall Jenner e la famiglia Kardashian? Le parole della modella ed ex della stella Nba Devin Booker

Kendall Jenner ha rivelato di non sentirsi molto a suo agio nel clan Kardashian.

Possibile? La 27enne modella, conosciuta in tutto il mondo e ricordata da molti tifosi del basket per la sua relazione di due anni (2020-2022) con la stella Nba dei Phoenix Suns, Devin Booker (figlio di Melvin grande playmaker che giocò a fine anni '90 inizio 2000 in Italia con le maglie di Milano e Pesaro), ha confessato: "Sin da quando ero molto giovane mi sono sempre sentita fuori posto nella mia famiglia"», le sue parole al WSJ parlando per la prima volta di quanto essere una nepo baby non sia stato semplice.

Soprattutto pensando al successo delle sue sorelle: ovvero Kim, Khloé e Khourtney Kardashian (incinta del primo figlio dal marito Travis Barker) e Kylie Jenner. «Sono nata in questa famiglia, ma non ho scelto questa vita. Non sono fatta per tutto questo anche se in qualche modo ho imparato a gestire la situazione»

