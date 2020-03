Kevin Durant positivo al coronavirus: 4 positivi nei Brooklyn Nets in Nba

Kevin Durant è risultato positivo al test per il coronavirus-Covid19. Il fuoriclasse Nba dei Brooklyn Nets ha spiegato di essere uno dei quattro giocatori della squadra positivi al coronavirus: "Dobbiamo stare tutti attenti e prenderci cura di noi stessi e isolarci. Riusciremo a farcela". KD è asintomatico. Quattro nuovi casi quindi di COVID-19 in NBA (sospesa per un mese), dopo Rudy Gobert, Donovan Mitchell e Christian Wood.

I Nets avevano comunicato che tre giocatori risultavano asintomatici, mentre uno ha sintomi compatibili con la malattia. Tutti i giocatori sono in isolamento nelle loro abitazioni dove stanno venendo curati dallo staff, in contatto con le strutture sanitarie locali. L'ultima squadra ad aver giocato contro i Brooklyn Nets prima della sospensione dell'NBA sono stati i Los Angeles Lakers, a cui è stato comunicato quanto emerso: "L’organizzazione sta rendendo nota la situazione a chiunque sia entrato in contatto con i giocatori, inclusi i recenti avversari [tra cui anche Chicago, San Antonio, Memphis, Boston e Miami, ndr] e sta lavorando con le autorità sanitarie locali e statali. A tutti i giocatori e i membri che hanno viaggiato coi Nets è stato chiesto di rimanere in isolamento, monitorando attentamente la loro salute e mantenendosi in costante comunicazione con lo staff medico. La salute dei nostri giocatori e del nostro staff è la priorità assoluta dell’organizzazione e la squadra sta facendo tutto ciò che è in suo potere per assicurarsi che chi ne è stato affetto possa essere trattato nella miglior maniera possibile".

Rich Kleinman, manager di Kevin Durant, su Twitter è stato duro: "È tragico, pazzesco e da ignoranti che la gente ancora non ascolti le indicazioni date e continui a uscire. Le scene viste sulle spiagge in Florida [dove i ragazzi celebrano il consueto spring break come se nulla fosse, ndr] sono tragiche. State a casa, tutti, salvate voi stessi e gli altri. Questo non è un film, è la realtà! Restate a casa ed ascoltate quello che vi viene detto..."