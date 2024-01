Kilde terrore, cade in discesa a Wengen, si taglia con gli sci e rischia di morire

Kilde dramma, cade in discesa a Wengen, si taglia con gli sci e rischia di morire. I medici gli salvano la vita

Paura durante la Discesa Libera maschile di Wengen: Aleksander Aamodt Kilde, campione norvegese, principale rivale di Marco Odermatt e fidanzato di Mikaela Shiffrin, è volato nelle reti nella «esse» finale di Wengen ed è stato portato via in elicottero fino all’ospedale di Interlaken. La lamina di uno sci l’ha ferito (sulla neve si è visto del sangue) e solo l’intervento dei medici, che gli hanno applicato subito un laccio emostatico, ha evitato il peggio. La discesa è stata interrotta per molti minuti, con Kilde trasportato via dall’elisoccorso.

Secondo alcune fonti, Kilde ha riportato anche una frattura scomposta alla gamba destra.

Wengen, Pinturault rottura del crociato. Quel tragico precedente di Reinstdler

Nella giornata di venerdì il francese Alexis Pinturault era caduto in supergigante procurandosi la rottura dei legamenti del ginocchio destro: per il campione transalpino stagione finita. Era il 18 gennaio del 1991 quando nella discesa le Lauberhorn di Wengen il giovane austriaco Reinstadler nello stesso punto dove oggi Kilde è caduto – l’atleta arriva stanco dopo oltre due minuti tra salti e compressioni – finì contro le reti di protezione e tra le varie fratture e lesioni, Gernot morì a seguito delle gravi lesioni interne. Dopo una lunga operazione all’ospedale di Interlaken, venne dichiarato morto il giorno seguente.

Dominik Paris, non ottimale fare due discese libere nella stessa località

“Peccato per Kilde, forse era un po’ stanco. Io credo che se c’è stato un problema, non è stato nella sua caduta ma nel modo in cui è entrato nelle reti. Non è ottimale fare due discese nello stesso posto, io preferisco andare una volta al limite anziché due nella stessa località”. È quanto affermato da Dominik Paris, oggi terzo nella discesa libera del ‘Lauberhorn’ a Wengen vinta dallo svizzero Marco Odermatt commentando la caduta di Aleksander Aamodt Kilde ma anche quella di ieri di Alexis Pinturault. Parlando della sua prestazione il campione della Val d’Ultimo ha aggiunto, “è stata dura ma sapevo che bisognava stringere i denti per poter fare risultato, credo di aver fatto abbastanza bene in alto e nella parte bassa”.

Sci: Paris terzo nella discesa di Wengen vinta da Odermatt

C'è Dominik Paris sul podio, in terza posizione, della discesa libera del ‘Lauberhorn’ a Wengen vinta per la seconda volta in 48 ore dallo svizzero Marco Odermatt. Dopo aver vinto la gara di venerdì, recupero di quella di Beaver Creek su un percorso leggermente ridotto, il fuoriclasse elvetico ha vinto la sua seconda discesa in carriera. Lo ha fatto fermando i crono su 2’25”64 e precedendo come due giorni fa il francese Cyprien Sarrazin attardato di 59 centesimi. Per Paris, terzo a 1”92, si tratta del podio numero 45 della carriera