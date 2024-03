Koltsov suicidio, nuovo dramma per Aryna Sabalenka (in campo al Wta di Miami)

Kolstov si è suicidato: il compagno di Aryna Sabalenka si è gettato da un balcone

Si è suicidato Konstantin Koltsov, il 42enne ex campione di hockey su ghiaccio bielorusso fidanzato con la star del tennis Aryna Sabalenka, trovato morto in un resort di Miami dopo una caduta dal balcone. Lo ha reso noto la polizia del dipartimento di Miami-Dade, spiegando che il caso è trattato come "apparente suicidio" e che non risulta il coinvolgimento di altre persone.

Kolstov, la polizia di Miami: "La morte non è considerata sospetta"

"Secondo quanto riportato dagli investigatori - si legge nel comunicato stampa delle forze dell'ordine - lunedì 18 marzo 2024, approssimativamente alle 12.39 del mattino, la polizia e i vigili del fuoco di Bal Harbour sono stati chiamati al St. Regis Bal Habrour Resort al 9703 di Collins Avenue per un uomo che si era buttato dal balcone della sua camera. La sezione omicidi del Miami-Dade Police Department si è fatta carico dell'investigazione dell'apparente suicidio del signor Konstantin Koltsov, nato il 17 marzo 1981. La morte non è considerata sospetta".

La relazione tra Konstantin Koltsov e la tennista era iniziata nel 2021. In un post su Instagram nel 2022, Sabalenka aveva descritto il compagno come "l’uomo migliore del mondo" aggiungendo che "mi rende felice ogni giorno". L'anno scorso un dolce messaggio d'amore di Aryna "Buon compleanno amore mio. Sei la mia persona più cara, il mio migliore amico e il mio sostegno più forte. Spero che la vita ci regalerà tutto quello che abbiamo programmato".

Koltsov si è suicidato, nuovo dramma per Sabalenka (in campo al Wta di Miami)

Aryna Sabalenka, che Koltsov era andato a trovare in Florida, sarà in campo come previsto al Masters 1000 di Miami dove è la testa di serie numero due del seeding, ma non rilascerà interviste prima e dopo le partite. Il suo esordio nel torneo è previsto per venerdì contro la spagnola Paula Badosa.

Aryna Sabalenka e Konstantin Koltsov



Sabalenka, il suicidio del compagno dopo il dramma della morte del padre nel 2019

Per la sfortunata tennista bielorussa, numero 2 del ranking mondiale è un secondo dramma: nel 2019, all'età di 44 anni, era morto per una malattia il papà della Sabalenka, altro ex giocatore di hockey su ghiaccio.

Konstantin Koltsov, una carriera da stella dell'Hochey su ghiaccio

Koltsov aveva giocato nei Pittsburgh Penguins nella NHL nordamericana, collezionando 144 presenze tra il 2003 e il 2006, e nella nazionale bielorussa ai Giochi di Salt Lake City del 2002 e di Vancouver del 2010. Aveva tre figli dalla moglie Julia da cui aveva divorziato prima di avviare la relazione con Sabalenka. Data la sua incredibile velocità sul ghiaccio e la sua eccellente visione di gioco, era stato ribattezzato 'Russian Rocket II', ovvero vice del mito russo Pavel Bure. Un soprannome che si portò in dote anche quando sbarco', nel 2002, nelle futuristiche arene della lega professionistica nordamericana, la mitica National Hockey League.

Konstantin Yevgeniyevich Koltsov è stata la più bella e vincente espressione dell'hockey su ghiaccio, lo sport amato e praticato dal suo presidente Alexander Lukashenko, della Bielorussa. Assistente allenatore in Kontinental Hockey League (KHL) del Salavat Yulaev Ufa, dopo l'uscita di scena della squadra agli ottavi di finali contro Traktor Chelyabinsk il 10 marzo scorso, Konstantin era volato in Florida dalla sua fidanzata, che a gennaio aveva vinto per la seconda volta consecutiva gli Australian Open ed pronta per giocare il Masters 1000 di Miami, torneo al quale sarà costretta a rinunciare.

'Kostya' dal giugno del 2021 era ufficialmente legato alla campionessa della racchetta. Nel recente passato i due avevano visitato anche Roma. "È con profonda tristezza che vi informiamo che Konstantin Koltsov è morto. Era una persona forte e allegra, era amato e rispettato da giocatori, colleghi e tifosi", si legge nel necrologio del Salavat Yulaev Ufa. Konstantin Koltsov sul ghiaccio si faceva notare, le balaustre sapeva farle 'suonare' sin da quando da, ragazzino, indossava la maglia della squadra della sua città natale, lo Yunost Minsk. Nel 2002 il grande passo, in NHL approdato ai Pittsburgh Penguins giocando anche con i miti Mario Lemieux e Sidney Crosby. Dopo 230 partite tra NHL e American Hockey League, Koltsov nel 2006 ritornò in Europa, accasandosi nella squadra di Ufa.

Conclusa la carriera sportiva con la Dinamo di Minsk il 27 novembre del 2016 dopo 18 stagioni, dall'anno successivo Konstantin Yevgeniyevich si ritrovò assistente in KHL sempre con la Dinamo. Dal 2021 il ritorno in Russia, prima nello Spartak Mosca e poi, richiamato dal suo vecchio primo amore e sempre con assistente allenatore, nella squadra di Ufa. Da questa stagione era stato promosso capo allenatore della nazionale bielorussa. Da giocatore Koltsov in partite ufficiali ha incontrato una sola volta l'Italia, nell'aprile del 1999 in Francia in occasione del Mondiale under 18 pool B (vittoria della Bielorussia per 5 a 1).