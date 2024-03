Koopmeiners frena la Juventus: Milan al secondo posto nel segno di Pulisic

Juventus-Atalanta 2-2, Koopmeiners frena i bianconeri

Non riesce alla Juventus il controsorpasso sul Milan che oggi l'ha scavalcata al secondo posto: pari combattuto contro l'Atalanta ospite a Torino, 2-2 il finale. La Dea invece aggancia la Roma a 47 punti in classifica e vede anche lei la Champions, in attesa del risultato tra Fiorentina e giallorossi stasera. Tiro di Chiesa al 5' su punizione, palla molto sopra la porta. Al 13' ancora Chiesa protagonista ma con un assist per Miretti che di testa inquadra bene la porta, è Carnesecchi a salvarla in volo. Ancora Chiesa sotto i riflettori, con un centrale al 23', Carnesecchi para ancora. Al 30' tocca a Milik impensierire l'Atalanta, il suo tiro va lontano dal palo sinistro. Grande impegno bianconero ma è l'Atalanta a sbloccare il match con Koopmeiners al 35', assist di Pasalic e fucilata di sinistro all'angolino alto destro della porta di Sczcesny. Nessun recupero.

Nella ripresa sempre Chiesa in avanti, al 50' rasoterra all'angolo destro, Carnesecchi si oppone anche stavolta, e comunque c'era il fuorigioco di Milik. Scamacca impensierisce la Juventus al 56' ma Sczcesny si tuffa e ferma il rasoterra. Subito dopo Scamacca lascia il campo ed entra Lookman che prova una conclusione al 62' ma la palla esce larga. La Juventus trova il pareggio al 65' con un'azione impostata da McKennie che passa a Cambiaso, centrale dalla distanza ravvicinata. Cambio Atalanta: Hateboer e Toloi per Zappacosta e Scalvini.

Ancora Juventus in avanti e arriva il raddoppio al 69', partita ribaltata da Milik ed è ancora McKennie a fornire l'assist. L'Atalanta si accende e appena 4 minuti dopo il vantaggio bianconero Koopmeiners innescato da Djmsiti riporta la situazione in parità con un gran sinistro angolato in area che Szczesny solo sfiora. Allegri ordina un doppio cambio al 76': Nicolussi Caviglia e Kean per Miretti e Milik, e un altro doppio cinque minuti dopo: Alex Sandro e Weah per Cambiaso e Iling-Junior. Cambi Atalanta: Miranchuk e Bakker per De Ketelaere e Ruggeri. Ultimo cambio Juventus: Yildiz per McKennie. Quattro i minuti di recupero.

Milan supera Empoli 1-0 e scavalca la Juventus in classifica, decide Pulisic

Il Milan batte a San Siro l'Empoli per 1-0 e ritrova il secondo posto in classifica, scavalcando di due lunghezze la Juventus che alle 18 di oggi ospita l'Atalanta. A decidere il gol del primo tempo di Pulisic. Al 5' Pulisic tira al volo dalla media distanza, Caprile para. Nel dodicesimo minuto lo stesso Pulisic crossa lento verso Okafor, anticipato da Ismajli. Al 19' ancora un'occasione Milan con Loftus-Cheek a che tira al centro forte , ancora una volta Ismajli salva. La partita si sblocca al 40' con Pulisic, anche complice una deviazione di Luperto che spiazza Caprile: un possibile fuorigioco di Okafor viene verificato al Var ma il gol è valido. Due i minuti di recupero.

Il secondo tempo inizia sotto il segno delle sostituzioni: doppio cambio per Nicola, Kovalenko per Fazzini e Cacace per Pezzella, triplo per Pioli, Chukwueze, Kalulu e Musah dentro per Pulisic, Tomori e Reijnders. Al 65' Chukwueze tira dalla distanza, palla deviata e fuori. Al 73' entra Giroud per Jovic. Subito dopo Caprile salva ancora la sua porta dopo un gran tiro di Loftus-Cheek. Ancora cambi nel campo dell'Empoli: Destro e Cancellieri entrano al posto di Niang e Zurkowski. Al 77' Okafor lancia su Calabria che di testa conclude ma fuori. Il nuovo entrato Destro sfiora il pareggio all'82' ma la palla prende in pieno il palo: sarebbe stato comunque fuorigioco. Ci riprova all'86' sempre di testa, Maignan blocca. Quattro i minuti di recupero, con l'Empoli che preme contro un Milan in calo di tensione, e infatti ultimo campio per Pioli con Adli per Okafor. Sul limte del fischio finale gran tiro di Chukwueze e Caprile salva.