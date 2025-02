Koopmeiners-Nico Gonzales disastro, Vlahovic affonda e Thiago Motta... Juventus-Empoli, pagelle del flop in Coppa Italia

Koopmeiners-Nico Gonzales disastro, Vlahovic affonda e... Juventus, le pagelle del flop in Coppa Italia contro l'Empoli

Mattia Perin voto 6,5 - Maleh lo fa secco con un destro da fuori area, poi nel secondo evita che il centrocampista dell'Empoli metta dentro il 2-0: ottima la partita su un sinistro al veleno. Attento sulla botta di Sambia. Konate nel primo tempo a tu per tu lo grazia calciando sul palo. Nella lotteria dei rigori non riesce a pescare il biglietto vincente.

Weah voto 5,5 - Schierato da terzino destro, fatica un po' nel primo tempo e sbaglia qualche passaggio di troppo. Un po' meglio e un filo più incisivo in fase di spinta nella ripresa

Gatti-Kelly voto 5,5 - Sul gol dell'Empoli, Maleh calcia da lontano, senza trovare grandi opposizioni dal muro bianconero. Sull'occasione del palo di Konate sono in grave ritardo come tutti i giocatori della fase difensiva. In crescita nel secondo tempo

Dal 54° Manuel Locatelli voto 6,5 - Entra e si piazza in mezzo alla difesa e il suo impatto sulla gara è più che buono. Cosi come il rigore che insacca con sicurezza

Cambiaso voto 5 - Un suo errore concede a Sambia un'occasione molto pericolosa nella ripresa che potrebbe costare alla Juventus il 2-0 empolese. Poco incisivo in fase offensiva.

dall'84' Alberto Costa S.V.

Koopmeiners voto 4,5 - Sbaglia appoggi, non riesce mai ad accelerare la manovra bianconera e non sembra mai nel cuore del partita. Esce tra i fischi dello Stadium.

Dal 54° Kenan Yldiz voto 5,5 - Per lui applausi all'ingresso in campo, accompagnati dalla speranza che dia una svolta al match: lui la scossa prova a darla, ma non trova la giocata risolutiva. Sbaglia poi il rigore

Thuram voto 6,5 - Anche Kephren poco reattivo sul tiro dal limite di Maleh che finisce in gol. Si fa ampiamente perdonare con la rete del pareggio nata da una giocata di tacco 'alla Ronaldinho' che fa girare la testa a Henderson e con un diagonale che fa secco Vasquez. E' uno dei più lucidi nella serata no della Juve.

McKennie voto 5+ - Corre tanto, prova a giocare tra le linee, si vedono cuore e impegno, ma mancano i risultati concreti al lavoro svolto.

Kolo Muani voto 6 - Buono il gioco di sponda con cui manda in porta Nico Gonzales. Va a strappi, ma quando si accende le sue accelerazioni mettono in ansia la difesa dell'Empoli. Trasmette in ogni momento una sensazione di pericolosità.

Nico Gonzales voto 4,5 - La sponda di Kolo Muani all'inizio potrebbe aprirgli la via del gol, ma l'ex viola non ne approfitta. Avrebbe una seconda occasione dopo una buona azione di squadra, ma preferisce servire Vlahovic e va tutto in fumo. Anche per lui come per Koop, fischi all'uscita

Dal 60° Francisco Conceicao voto 6 - Entra benino, dando un po' di vivacità sulla destra.

Vlahovic voto 5 - Parte col giusto piglio, lottando su ogni palla e dialogando con i compagni, anche se non trova conclusioni degne di nota nel primo tempo. La botta su punizione nella ripresa sembra la sveglia per lanciare la carica bianconera. Poi però calcia fuori la palla del possibile 2-1 dal centro dell'area di rigore. E il rigore finisce alle stelle...

Thiago Motta voto 4 - Il primo tempo della Juve è molle, senza grinta. Non basta la reazione di nervi nella ripresa a domare l'Empoli evitando una durissima eliminazione dai quarti di Coppa Italia.

JUVENTUS - EMPOLI 3-5 d.c.r. (1-1)

Reti: 23′ Maleh, 65′ Thuram

Rigori:

Gol Juve di Kolo Muani, Locatelli; Errori di Vlahovic, Yildiz.

Gol Empoli di Henderson, Kouame, Cacace, Marianucci.

Juventus: Perin; Weah, Gatti, Kelly (53′ Locatelli), Cambiaso (83′ Alberto Costa); Koopmeiners (53′ Yildiz), Thuram; Kolo Muani, McKennie, Nico Gonzalez (59′ Conceição); Vlahovic. All. Thiago Motta.

A disp. Pinsoglio, Di Gregorio, Adzic, Rouhi, Gil, Pietrelli, Mbangula.

Empoli: Vasquez; Marianucci, Ismajli (45′ Goglichidze), Tosto (59′ Pezzella); Sambia, Bacci (72′ Gyasi), Henderson, Maleh, Cacace; Konate (59′ Esposito), Colombo (59′ Kouame). All. D’Aversa.

A disp. Seghetti, Brancolini, Grassi, Kovalenko, De Sciglio, Bembnista, Asmussen, Campaniello.

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: 64′ Henderson, 73′ Goglichidze, 78′ Esposito, 80′ Locatelli