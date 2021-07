La gaffe "olimpica" di Bach: il Presidente del CIO scambia Giappone e Cina!

Il Presidente del CIO Thomas Bach ha commesso una gaffe incredibile a dieci giorni dal via dei Giochi di Tokyo, dando dei “cinesi” al Paese ospitante

Il numero uno del Comitato Olimpico Internazionale aveva già i suoi notevoli problemi nel convincere i giapponesi, largamente contrari all’organizzazione delle Olimpiadi, e sicuramente la sua gaffe non aiuterà a migliorare i rapporti.

Nel difficile tentativo di rassicurare il territorio sul fatto che i Giochi non faranno decollare i contagi di Covid-19, Thomas Bach ha detto: “Il nostro obiettivo comune consiste nell’organizzare Giochi sicuri e senza problemi. Vogliamo farlo per tutti: per gli atleti, per tutte le delegazioni e soprattutto per il popolo cinese… ehm, giapponese!”.

Una gaffe terribile, che ha fatto strabuzzare gli occhi ai capi del Comitato Olimpico giapponese, Seiko Hashimoto e Toshiro Muto, che erano seduti allo stesso tavolo della conferenza stampa.

In maniera pietosa, l’interprete ha omesso la gaffe dalla sua traduzione, ma questo non ha impedito che diventasse virale sui social media.

Cercando di distogliere l’attenzione dalla figuraccia, Thomas Bach ha aggiunto che le Olimpiadi di Tokyo saranno “le meglio organizzate della storia” e che “i giapponesi” (questa volta ci ha preso al primo colpo) “possono stare sicuri del fatto che stiamo facendo tutti gli sforzi necessari per la loro sicurezza e con le più strette misure di prevenzione del Covid che si possano adottare”.