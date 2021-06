Le Coq Sportif, presentate le maglie del Tour de France 2021

Le Coq Sportif e il Tour de France hanno una storia comune: i più grandi campioni indossavano le maglie del brand francese quando hanno aggiunto i loro nomi alla lista dei vincitori della Grande Boucle. Ma ciò che lega Le Coq Sportif e il Tour de France non è solo la tecnica e il know-how, ma anche le migliaia di chilometri di storie raccontate. Eccone un'altra, non meno importante.In questo Tour 2021, Le Coq Sportif propone due design diversi, entrambi di grande impatto.

La prima maglia gialla, impreziosita dalla triscele, simbolo della Bretagna e che rappresenta i tre elementi, Acqua, Terra e Fuoco, sarà indossata nelle tappe bretoni. Questo dettaglio si trova anche sulla maglia nera della capsule Grand Départ. Come omaggio, Le Coq Sportif propone inoltre una capsule in onore del suo leggendario ambasciatore Bernard Hinault, disegnata da lui e da un team di ciclisti dilettanti. Il cinque volte vincitore del Tour ha potuto testare e apprezzare i prodotti con i colori della Bretagna durante un viaggio in bicicletta nella sua terra in Côtes d'Armor.





La seconda maglia gialla racconta invece una delle storie più belle del Tour de France, quella del gran finale. La strada che dagli Champs-Elysées porta all'Arco di Trionfo ha sempre rappresentato il momento di apoteosi per tutti i corridori che partecipano alla Grand Boucle. Ecco perché quest'anno appare sia sulla maglia gialla, che sulla maglia verde e sulla maglia bianca.Per rafforzare il legame con il Tour de France, un evento che ha formato le leggende del ciclismo, Le Coq Sportif propone quattro diverse storie: Grand Départ 2021 Bretagne, Tour de France, Histoire de la Grande Boucle e Bernard Hinault Le Blaireau, tutte raccontate in dedicate capsule. Ciascuna di queste collezioni performance è completata da due t-shirt lifestyle da poter utilizzare nella vita quotidiana.