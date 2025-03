Leclerc-Hamilton, il confronto in Ferrari: prove, gara, punti

Hamilton-Leclerc: i numeri della sfida tra i due piloti Ferrari

La Ferrari di Formula 1 2025 ha scelto una coppia di piloti che forse nessun'altra scuderia ha a disposizione, per talento e palmares: Lewis Hamilton e Charles Leclerc. E, come si sa, il tuo compagno di squadra è il tuo primo rivale. Leclerc per anni è stato infatti il primo pilota della Rossa, con scudieri al suo fianco, ultimo Carlos Sainz. Ma oggi, con a fianco uno dei più titolati campioni della storia dei motori si trova costretto a partire alla pari.

Il confronto diventa così sempre più interessante e stimolante. Questo, dalle prove libere a quelle ufficiali alla gara, i dati della sfida interna a Maranello in questo 2025.

Hamilton-Leclerc, i numeri

PROVE LIBERE 1 -

AUSTRALIA: Leclerc 3°- Hamilton 12°

PROVE LIBERE 2 -

AUSTRALIA: Leclerc 1° - Hamilton 5°

PROVE LIBERE 3 -

AUSTRALIA: Leclerc 4° - Hamilton 8°

PROVE UFFICIALI -

AUSTRALIA: Leclerc 7° - Hamilton 8°

GARA -

AUSTRALIA: Leclerc 8° - Hamilton 10°

PUNTI -

Leclerc 8° (4 punti) - Hamilton 10° (1 punto)