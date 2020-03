Lega Serie A, se non si riparte perdite per 720 mln. Le 6 richieste del calcio

Coronavirus, assemblea finita: se la A non riparte perdite per 720 milioni

La Lega di Serie A ha stilato un documento che verrà girato al presidente della Figc Gabriele Gravina il quale a sua volta ne discuterà prima con il Coni e poi con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Se il campionato non dovessi ripartire, la perdita economica sarebbe di circa 720 milioni tra botteghino, diritti televisivi e merchandising e proprio da questo numero si partirà per capire come aiutare l'industria calcio a rialzarsi.

La Serie A ha chiesto aiuto attraverso sei punti

1) Costo del lavoro (inserimento normative per alleggerire il costo del lavoro nel caso in cui lo stop del campionato dovesse prolungarsi);

2) Norme speciali (in materia di ammortamento);

3) Liquidità (creare dei fondi di garanzia e favorire la liquidità dei club);

4) Nuove fonti di finanziamento (percentuali sulle scommesse da girare ai club o creazione di un gioco interno alla Lega Calcio);

5) Infrastrutture (regole per incentivare nuovi stadi o ammodernamento degli impianti);

6) Diritti tv

Alla Figc arriveranno anche i documenti delle altre leghe: se non si riparte, la perdita per la Serie B sarebbe di circa 150-200 milioni di euro. Per la Lega Pro da un minimo di 20 milioni di euro a un massimo di 84 milioni di euro di perdite. Dalla Serie A, è stato chiesto inoltre di valutare questo documento già questa settimana.