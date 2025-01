Lega Serie , Simonelli: "Ricorso ritirato, questione chiusa con De Laurentiis"

"Chiusa la questione proclamazione? Si tratta di un'invenzione. Non esiste, esiste in un diritto che non è quello attuale. Quando si vota, il giudice sportivo legge il risultato delle schede e si viene eletti. Fine" le parole del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli in conferenza stampa, a margine dell’assemblea nella sede di via Rosellini, tornando sulla sua elezione.

"Violazione della clausola compromissoria da parte del Napoli? Il procedimento ex art. 700 era stato fatto dal Napoli e dall'ex consigliere Blandini. Il Napoli si è reso conto dell'errore procedurale, perché è vero che il ricorso era stato fatto nei miei confronti, come presidente di Lega, e si è ritirato. Ieri sera ho sentito il presidente De Laurentiis, si è scusato per il fraintendimento e posso dire che è un capitolo chiuso"

Lega Serie A: Simonelli, 'conferma De Siervo stimolo per il futuro'

"Oggi siamo riusciti a completare la governance, sono felice che l'amministratore delegato De Siervo abbia raccolto 17 voti. Conferma la bontà del lavoro fatto e sono convinto che sarà anche uno stimolo per il futuro. Abbiamo già fatto tante cose da quando sono entrato in carica, ho visto una Lega che negli ultimi sei anni ha cambiato pelle", spiega il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli in conferenza stampa, a margine dell’assemblea nella sede di via Rosellini. "Ho visto - ha aggiunto Simonelli - grandissime professionalità. La Lega è diventata una piccola media company e a Riyadh abbiamo visto un'organizzazione perfetta della Supercoppa, abbiamo ricevuto i complimenti per la regia. Un lavoro fatto con qualità da tutti i punti di vista. Abbiamo poi incrementato i rapporti con le autorità locali, ci consentirà di sviluppare il nostro calcio in un'area che ha fame di calcio. Oggi c’è stata un’atmosfera molto più rilassata, ma sapete che la mia elezione è stata un po' inquinata da una procedura inesistente. Il Tribunale ha attestato che tutto è stato conforme alla legge. Come sempre, finché un giudice non ti dà ragione, c'è comunque un po' di tensione. Io ho fatto un discorso di unione, mi auguro che potremo rappresentare il calcio italiano in maniera positiva".

Lrga Serie A, Simonelli, 'portare Lotito dalla mia parte? Ascolterò tutti i presidenti'

"Se tra le scommesse c’è il portare Lotito dalla mia parte? Io sono il presidente di Lega, devo rappresentare tutte le società e credo che Lotito possa dare un grande contributo". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato in conferenza stampa, a margine dell’assemblea nella sede di via Rosellini. "Ascolterò tutti i presidenti. Da Percassi, cominciando dalla A di Atalanta, al Venezia, per cercare di fare bene. Oggi Lotito mi è sembrato molto disponibile". Simonelli ha chiuso la sua conferenza stampa con un riferimento al decreto dignità sul tema scommesse: "Sono argomenti che ci stanno a cuore, decideremo con il consiglio e poi con la federazione. Ma sono temi su cui il calcio vuole un riscontro dal governo, abbiamo il diritto e il dovere di chiedere cose nell'interesse di un movimento che per il Paese significa tanto".