Roma, Lina Souloukou si è dimessa. Terremoto ai vertici dei giallorossi

“DDR mare di Roma… Lina il male di Roma”



“L’AS Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”. A comunicarlo è lo stesso club giallorosso attraverso il proprio sito ufficiale.

Di ieri la notizia che l’ex dirigente romanista era finita sotto tutela delle forze dell’ordine. Lina Soulokou era finita nella bufera dopo l'esonero di Daniele De Rossi, con la tifoseria romanista che aveva fatto sentire la propria voce contro la gestione dei Friedkin e mettendo nel mirino anche l’amministratrice delegata. L’ultimo episodio era avvenuto nella notte tra venerdì e sabato quando, fuori dai cancelli del centro sportivo di Trigoria, era stato esposto uno striscione: “DDR mare di Roma… Lina il male di Roma”. Un messaggio forte che aveva portato le autorità di sicurezza della Capitale ad assegnarle una tutela.