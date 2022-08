Linda Cerruti, commenti sessisti e volgari alla sua foto social

Linda Cerruti sconvolta e "schifata" dai commenti sessisti sotto la sua foto Instagram

L'atleta di nuoto sincronizzato Linda Cerruti, dopo il grande successo degli Europei di Roma, ha postato una foto su Instagram nella tipica posizione della sua disciplina per festeggiare le 8 medagli vinte. Poco dopo però la campionessa si è accorta dei commenti sessisti e volgari.

Sempre sul proprio profilo Instagram, Cerruti ha commentato la triste vicenda: "La foto mi ritrae in una posa artistica, tipica del mio sport, a testa in giù e in spaccata, insieme alle otto medaglie vinte in quello che è il miglior campionato europeo della mia carriera. Stamattina una mia amica mi invia uno di questi post condiviso dalle testate giornalistiche sulla loro pagina Facebook, lo apro e rimango letteralmente basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano".

"Riporto alcuni screenshot esemplificativi della pochezza di alcune frasi a commento della foto. Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco VERGOGNOSO e mi fa davvero male al cuore leggere quest'orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare? (...) Ci tengo, allo stesso tempo, a ringraziare tutte le persone che hanno preso le distanze da questi commenti, mi hanno "difesa" ed hanno apprezzato la foto per quello che è: l’immagine di un'atleta di nuoto artistico orgogliosa dei suoi risultati", ha concluso nel suo post.