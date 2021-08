Lionel Messi è a un passo dal Psg: 80 mln per 2 stagioni alla stella argentina

"I negoziati sono stati ufficialmente completati. A breve l'annuncio". Lo ha scritto su twitter il fratello dell'emiro del Qatar, Khalifah Bin Hamad Al-Thani proprietario del Paris Saint Germain. Sembra quindi definita l'operazione che porterà il fuoriclasse argentino a Parigi dopo l'improvvisa e inattesa rottura con il Barcellona.

"Il Psg e' determinato a fare di tutto per sfruttare l'eccezionale opportunita' di ingaggiare a parametro zero (senza costi pe il cartellino, ndr) il sei volte Pallone d'Oro Lionel Messi. In particolare il club parigino sta preparando un contratto con cifre record per l'argentino". Lo scrive "L'Equipe", precisando che le trattative fra le parti sono in fase molto avanzata e che a breve (dopo un incontro che dovrebbe avvenire domani) ci sara' l'annuncio. Secondo il quotidiano francese, l'ormai ex attaccante del Barcellona guadagnera' circa 40 milioni di euro netti all'anno. Il contratto sara' valido per due stagioni, con la terza annata facoltativa. Infine, dopo la disponibilita' dell'amico ed ex compagno Neymar a cedere il proprio numero, sembra che Messi indosserà la 10 del club parigino.

Sia la stampa francese che quella spagnola citano lo sceicco Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Il fratello dell'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, fra i proprietari del Psg, ha annunciato su Twitter che la firma di Leo Messi sarebbe imminente e che "i negoziati sono ufficialmente conclusi".