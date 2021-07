Lionel Messi al Manchester City? "Solamente grazie al doping finanziario"

Lionel Messi al Manchester City? “Solo con il doping finanziario”, taglia corto Javier Tebas, presidente della Liga spagnola

L’asso argentino è senza contratto dal 1 luglio, quando è scaduto il suo vincolo con il Barcellona. La sua intenzione è rimanere e quella del club catalano è di confermarlo, ma un nuovo contratto non potrà essere finalizzato fino a quando gli azulgrana non si metteranno in linea con le regole del Fair Play Finanziario: "All'8 di luglio, non lo so. Le norme sono quelle che sono. Non so se Messi inizierà la Liga col Barcellona. Se non ci dovessero essere cessioni sarà impossibile", ha detto Javier Tebas.

L’idea di ingaggiare Messi fa gola a molti, dal Paris Saint Germain al Manchester City, ma non sarà facile: “Non potrà rinnovare con il Barcellona alle stesse condizioni economiche dei precedenti contratti, questo è impossibile. Ma non credo che alcun altro club europeo sia in grado di pagare cifre di quella portata”, ha aggiunto Tebas.

"Il Manchester City ha perso 270 milioni di euro a causa del Covid-19, quindi come farebbe? Potrebbe ingaggiarlo solo attraverso del doping finanziario, come ho già spiegato anche Pep Guardiola. Gliel’ho chiesto chiaramente: ‘Avresti vinto lo stesso numero di trofei, senza tutto questo doping finanziario?’. Quando il TAS (Tribunale Arbitrario dello Sport) ha assolto il Manchester City molti sono rimasti sorpresi. Il doping finanziario sta veramente rovinando il calcio. Non sono soldi veri, perché non sono generati dal calcio. Ma in questo modo si causa inflazione, del peggior tipo”.