Sport

Giovedì, 14 maggio 2020 - 07:38:00 Lo sport riparte dopo la pandemia Covid-19: ecco come. Oggi l'incontro online L'evento in diretta dalle 16.00 sulla pagina Facebook di MTM Teatro Litta per il ciclo "Incontri per la ricostruzione": ecco chi sono i partecipanti

Oggi, giovedì 14 maggio, dalle 16.00 alle 17.30, l'associazione Casa Comune organizza il dibattito in diretta Facebook sul ruolo dello sport nella ricostruzione post-Covid. Tra i temi in discussione: la ripresa della Serie A e delle altre attività, le consguenze della pandemia sul futuro dei grandi eventi e della progettazione degli spazi, l'importanza dello sport sul piano sociale in particolare la sua relazione con i diritti (tra cui quello di cittadinanza), il rapporto tra sport e ambiente e le iniziative a sostegno delle società che praticano sport di base. L'incontro verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di MTM Teatro Litta (dove si possono trovare anche i dibattiti dei giorni precedenti). Interverranno: Roberta Guaineri - assessora allo sport e turismo del Comune di Milano Giorgio Terruzzi - giornalista, scrittore e autore di cinema e teatro, nonché dirigente della AS Rugby Milano Najla Adeqir - atleta tesserata per Bracco Atletica e testimonial Nike Lorenzo Zacchetti - giornalista di affaritaliani.it e TPI.it Max Canzi - allenatore in seconda del Cagliari Calcio Stefano Tirelli - mental coach, docente di Tecniche Complementari Sportive alla Cattolica e ideatore del progetto Sport for Nature Condurrà il dibattito: Daniele De Luca - giornalista, caporedattore di Estreme Conseguenze L'evento fa parte del ciclo "Incontri per la ricostruzione" organizzato da Casa Comune, associazione fondata dall'europarlamentare Pierfrancesco Majorino.