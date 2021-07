Lukaku-Chelsea: l'Inter vacilla, offerta mostruosa dei Blues per l'attaccante

Lukaku-Chelsea: offerta monstre dai Blues di 130 milioni di euro. Stando al Corriere della Sera, l'Inter potrebbe rinunciare all'attaccante

Romelu Lukaku ha iniziato la preparazione con l'Inter per la prossima stagione in perfette condizioni fisiche ma i giorni al Centro Sportivo Giacinto Facchietti per il belga potrebbero essere agli sgoccioli. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Chelsea avrebbe deciso di puntare con decisione sull'attaccante nerazzurro con un'offerta da 130 milioni di euro. Abramovic avrebbe inviato il figlio a Milano per prendere contatto con l'entourage di Lukaku, che avrebbe però confermato la volontà di restare all'Inter. I colloqui sono però ancora in corso in quanto sebbene il club nerazzurro vorrebbe confermare la sua stella potrebbe essere costretta a cedere all'offerta del Chelsea per risanare i conti.

L'Inter in questa sessione di mercato ha già ceduto Hakimi al Paris Saint Germain per 60 milioni di euro ma sul club pende la spada di Damocle del prestito da 250 milioni di euro da parte di Oaktree. Il debito dovrà essere estinto entro 3 anni, altrimenti Suning sarà costretta a cedere le quote di maggioranza al fondo americano.