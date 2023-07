Onana-Manchester United: Inter con i soldi prendi Lukaku e altri 2 giocatori

CALCIOMERCATO: LUKAKU-INTER, SI CHIUDE CON 35 MILIONI CHELSEA

Per il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter a titolo definitivo siamo vicini. "L’agenzia americana di Romelu, Roc Nation, ieri ha parlato ancora con il Chelsea, che però chiede all’Inter uno sforzo in più - spiega la Gazzetta dello Sport -. Ai Blues non bastano i 30 milioni più bonus già proposti, ma potrebbe essere sufficiente spingere la parte fissa a 35 per farli vacillare. La squadra inglese, infatti, è più malleabile di qualche giorno fa e i 40 milioni richiesti potrebbero essere sfiorati con bonus. E ciò, nonostante i flirt, veri o presunti, con altre squadre e mediati da Sebastien Ledure, avvocato di fiducia di Romelu"

ONANA-MANCHESTER UNITED, INTER A QUOTA 50-55 (MILIONI), CALCIOMERCATO NERAZZURO NEWS

Ovviamente il ritorno di Lukaku all'Inter e legato alla cessione del portier Onana al Manchester United. Con parte del ricavato i nerazzurri stringeranno su Big Rom in nerazzurro all'inizio della prossima settimana. "Accordo sul pagamento in 4 tranche, accordo sul contributo di solidarietà diviso tra i club, accordo pure sull’ammontare della parte variabile a 5 milioni. Il fisso è stato l’oggetto del contendere per lunghe ore di tira e molla, poi in serata dall’Inghilterra un segnale di buona volontà per non trascinarla troppo per le lunghe: è arrivata la disponibilità a toccare l’agognata quota 50 - si legge -. Considerando i bonus aggiunti si arriva a 55, in un territorio vicino ai desideri nerazzurri. Già oggi dovrebbe arrivare l’ultimo ok dell’Inter, mentre André finirà di definire il suo salario nella parte rossa di Manchester".

INTER, SOMMER DAL BAYERN MONACO AL POSTO DI ONANA. E TRUBIN... CALCIOMERCATO NERAZZURRO NEWS

Yann Sommer può liberarsi dal Bayern Monaco pagando la clausola da 6 milioni. Addirittura secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, "l'Inter spera di risolvere la situazione senza clausola, pagando di meno ed aggiungendo magari bonus, alla luce dei buoni rapporti con la società tedesca". Ci sarà da lavorare poi per trovare l'accordo sull'arrivo del secondo portiere in lista, Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk: "Pronta offerta da 10 milioni più bonus, ma convincere il presidente del club ucraino, un tipo piuttosto particolare, non è semplice, però si continuerà a battere anche questa pista", spiega sempre Gianluca Di Marzio.

