Bonucci? Non solo: la Juventus ne mette fuori rosa altri 5. E addio Vlahovic

Bonucci fuori rosa, addio alla Juventus: dove può andare Leonardo (per non perdere la Nazionale)

Leonardo Bonucci non è l'unico giocatore fuori rosa o fuori dai piani della Juventus (il nuovo capitano bianconero intanto sarà Danilo). Ma andiamo con ordine: il direttore sportivo bianconero Giuntoli e il suo braccio destro Manna sono volati in Toscana per comunicare personalmente al difensore la decisione che ha preso la società nei suoi confronti. L'ex Milan si presenterà comunque lunedì alla Continassa per rispondere alla convocazione ma non si allenerà col gruppo, nè partirà per la tournèe statunitense. Bonucci a questo punto potrebbe decidere di lasciare la Juventus entro l'estate: fra un anno ci saranno gli Europei e Leo non vuole perdere la possibilità di difendere il titolo vinto con la maglia dell'Italia a Wembley nel 2021 (peraltro con il gol dell'1-1 in finale contro l'Inghilterra segnato proprio da lui, poi il trionfo ai rigori per la squadra di Mancini). Qualche rumors di mercato lo ha associato al Newcastle, da giorni si parla della Sampdoria (però i blucerchiati sono serie B).

Juventus, McKennie fuori rosa

Ma fuori rosa c'è anche Weston McKennie: il centrocampista non fa più parte del progetto tecnico e anche lui come Bonucci una volta arrivato a Torino si allenerà a parte senza partire per la tournée negli Stati Uniti. Sondaggio del Galatasaray per il 24enne americano reduce dal prestito al Leeds.

Juventus, gli altri giocatori fuori dal progetto

Non basta fuori dal progetto tecnico anche il difensore Luca Pellegrini, il centrocampista svizzero Zakaria (trattativa col West Ham: prezzo fissato dai bianconeri a 20 milioni offerta ferma a 15), il brasiliano Arthur (rientrato dal prestito al Liverpool dove è stato ai margini della rosa di Klopp: sondaggio della Fiorentina per l'ex Barcellona) e l'attaccante croato Marko Pjaca (all'ultimo anno di contratto).

Vlahovic, Juventus-Psg: trattativa pronta a scaldarsi

Fronte Vlahovic. Il PSG ha avviato i primi contatti con l'entourage di Dusan e deve prendere un attaccante forte a prescindere dall'eventuale cessione di Mbappé (al Real Madrid) e medita sulla prima offerta da presentare al club bianconero che valuta 80 milioni l'attaccante preso un anno e mezzo fa dalla Fiorentina. Alla finestra il Chelsea: deve prendere un centravanti, Vlahovic è un nome in lista ma prima bisogna chiudere la cessione di Lukaku (vicini alla fumata bianca con l'Inter) e capire che budget poi riversare sulla prima punta.