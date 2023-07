Classifica miliardari d'Italia: Cremonese (quasi) batte Juve, Arvedi pari a Elkann

Classifica miliardari italiani: Giovanni Ferrero davanti a Giorgio Armani

Forbes stila la nuova classifica dei miliardi e in Italia non sono mai stati così tanti: 69. In testa nessuna novità con Giovanni Ferrero (Ferrero) primo a 40 miliardi di dollari davanti a Giorgio Armani (Giorgio Armani SpA) con 12,4 miliardi di dollari. Il terzo posto era di Silvio Berlusconi, ma a seguito della sua scomparsa il podio lo conquista Sergio Stevanato e famiglia (Stevanato Group) a 7,6 miliardi di dollari. Marina e Pier Silvio Berlusconi hanno oggi un patrimonio di 1,9 miliardi di dollari e sono al 40esimo posto in classifica.

Classifica miliardari italiani, Giorgio Armani, mister Olimpia Milano è il primo "sportivo"

Tanti i miliardari legati al calcio e allo sport: lo stesso Giorgio Armani, re indiscusso della moda italiana e mondiale, è da anni mister Olimpia Milano e fresco del secondo scudetto consecutivo con Ettore Messina in panchina, conquistato sempre in finale contro la Virtus Bologna e che ha portato il club biancorosso alla terza storica stella.

Classifica miliardari italiani: Pier Silvio Berlusconi davanti a John Elkann. E mister Cremonese Arvedi è pari al proprietario della Juventus

La famiglia Berlusconi poi è impegnata con il Monza (da capire se verrà venduto, nelle scorse ore voci sulla Red Bull interessata al club brianzolo). Al 22° posto c'è Renzo Rosso, che con la sua holding OTB controlla il Vicenza.

John Elkan? Il numero uno di Exor e anche lui super sportivo tra Juventus e Ferrari è al 42° posto con 1,8 miliardi alla pari con il patron della Cremonese Giovanni Arvedi (re dell'acciaio) e con Sabrina Benetton (il cui gruppo dopo un passato alla guida di una polisportiva super vincente tra basket e volley, ancora è impegnato nel rugby). L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti (Saras) è in scia a quota 1,7 miliardi di dollari.

In classifica anche l’ex patron della Fiorentina Della Valle, la famiglia Squinzi che da diversi anni è il fato del Sassuolo, il proprietario dell’Atalanta Antonio Percassi e il numero uno della Salernitana Danilo Iervolino.

Classifica miliardari italiani (aggiornata a giovedì 13 luglio)

Giovanni Ferrero (Ferrero): 40 miliardi di dollari

Giorgio Armani (Giorgio Armani SpA): 12,4 miliardi di dollari

Sergio Stevanato e famiglia (Stevanato Group): 7,6 miliardi di dollari

Massimiliana Landini Aleotti e famiglia (Menarini): 6,9 miliardi di dollari

Piero Ferrari (Ferrari): 6,7 miliardi di dollari

Patrizio Bertelli (Prada): 5,8 miliardi di dollari

Miuccia Prada (Prada): 5,8 miliardi di dollari

Luca Garavoglia (Campari): 5,1 miliardi di dollari

Giuseppe Crippa e famiglia (Technoprobe): 4,3 miliardi di dollari;

Alessandra Garavoglia e famiglia (Campari): 4,3 miliardi di dollari;

Claudio Del Vecchio (Delfin-eredi Del Vecchio): 3,9 miliardi di dollari;

Rocco Basilico (Delfin-eredi Del Vecchio): 3,9 miliardi di dollari;

Clemente Del Vecchio: (Delfin-eredi Del Vecchio): 3,9 miliardi di dollari;

Leonardo Maria Del Vecchio: (Delfin-eredi Del Vecchio): 3,9 miliardi di dollari;

Luca Del Vecchio: (Delfin-eredi Del Vecchio): 3,9 miliardi di dollari;

Marisa Del Vecchio: (Delfin-eredi Del Vecchio): 3,9 miliardi di dollari;

Nicoletta Zampillo: (Delfin-eredi Del Vecchio): 3,9 miliardi di dollari;

Paola Del Vecchio: (Delfin-eredi Del Vecchio): 3,9 miliardi di dollari;

Francesco Gaetano Caltagirone (Caltagirone): 3,9 miliardi di dollari

Remo Ruffini (Moncler): 3,9 miliardi di dollari;

Giuseppe De’ Longhi e famiglia (De’ Longhi): 3,8 miliardi di dollari

Brunello Cucinelli e famiglia (Brunello Cucinelli): 3,4 miliardi di dollari;

Renzo Rosso e famiglia (OTB): 3,4 miliardi di dollari;

Giuliana Benetton (Gruppo Benetton): 3,4 miliardi di dollari;

Luciano Benetton (Gruppo Benetton): 3,4 miliardi di dollari;

Susan Carol Holland (Amplifon): 3,3 miliardi di dollari;

Isabella Seragnoli (Coesia): 3,3 miliardi di dollari;

Gustavo Denegri e famiglia (DiaSorin): 2,9 miliardi di dollari;

Alberto Bombassei (Brembo): 2,9 miliardi di dollari;

Gianfelice Rocca (Techint): 2,7 miliardi di dollari;

Paolo Rocca (Techint): 2,7 miliardi di dollari;

Alberto Prada (Prada): 2,5 miliardi di dollari;

Marina Prada (Prada): 2,5 miliardi di dollari;

Augusto Perfetti (Perfetti Van Melle): 2,4 miliardi di dollari;

Giorgio Perfetti (Perfetti Van Melle): 2,4 miliardi di dollari;

Domenico Dolce (Dolce & Gabbana): 2,3 miliardi di dollari;

Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana): 2,3 miliardi di dollari;

Nicola Bulgari (Bulgari): 2,1 miliardi di dollari;

Maria Franca Fissolo (Ferrero): 2 miliardi di dollari;

Marina Berlusconi (Fininvest-eredi Berlusconi): 1,9 miliardi di dollari;

Pier Silvio Berlusconi (Fininvest-eredi Berlusconi): 1,9 miliardi di dollari;

Sabrina Benetton (Gruppo Benetton): 1,8 miliardi di dollari;

Giovanni Arvedi (Acciaierie Arvedi): 1,8 miliardi di dollari;

John Elkann (Exor): 1,8 miliardi di dollari;

Massimo Moratti (Saras): 1,7 miliardi di dollari;

Paolo Bulgari (Bulgari): 1,6 miliardi di dollari;

Romano Minozzi (Iris Ceramica Group): 1,6 miliardi di dollari;

Manfredi Lefebvre D’Ovidio e famiglia (Heritage Group): 1,6 miliardi di dollari

Barbara Benetton (Gruppo Benetton): 1,5 miliardi di dollari;

Nerio Alessandri (Technogym): 1,5 miliardi di dollari;

Federico De Nora (Industrie De Nora): 1,5 miliardi di dollari;

Mario Moretti Polegato e famiglia (Geox): 1,4 miliardi di dollari;

Diego Della Valle (Tod’S): 1,4 miliardi di dollari;

Sandro Veronesi e famiglia (Calzedonia): 1,3 miliardi di dollari;

Annalisa Doris (Banca Mediolanum): 1,3 miliardi di dollari;

Massimo Doris (Banca Mediolanum): 1,3 miliardi di dollari;

Simona Giorgetta (Mapei): 1,3 miliardi di dollari;

Marco Squinzi (Mapei): 1,2 miliardi di dollari;

Veronica Squinzi (Mapei): 1,2 miliardi di dollari;

Lina Tombolato (Mediolanum): 1,2 miliardi di dollari;

Giuliana Caprotti (Esselunga): 1,2 miliardi di dollari;

Marina Caprotti (Esselunga): 1,2 miliardi di dollari;

Antonio Percassi (Odissea Srl): 1,1 miliardi di dollari;

Luigi Cremonini e famiglia (Gruppo Cremonini): 1,1 miliardi di dollari;

Barbara Berlusconi (eredi Berlusconi): 1 miliardi di dollari;

Eleonora Berlusconi (eredi Berlusconi): 1 miliardi di dollari;

Luigi Berlusconi (eredi Berlusconi): 1 miliardi di dollari;

Danilo Iervolino (Espresso, BFC Media e Salernitana): 1 miliardo di dollari;

Fulvio Montipò e famiglia (Interpump Group): 1 miliardo di dollari.