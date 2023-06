Lukaku-Milan: incontro con l'entourage per Big Rom rossonero (e beffa Inter)

Lukaku al Milan (dopo l'addio di Tonali): la bomba di mercato sull'attaccante. Scippo all'Inter?

Romelu Lukaku al Milan: la bomba di calciomercato l'ha lanciata la Gazzetta dello Sport. Un'indiscrezione che sarebbe davvero clamorosa, con il Diavolo che in poche ore perde la sua anima rossonera (Sandro Tonali al Newcastle per circa 75-80 milioni con Davide Frattesi del Sassuolo in pole per sostituirlo e il sogno Milinkovic Savic dei tifosi e... Pioli) ma scipperebbe (condizionale) Big Rom, uno dei simboli dell'Inter di questi ultimi anni.

Lukaku-Milan, le perplessità sull'indiscrezione di calciomercato

E la voce Lukaku-Milan ha spiazzato tanti addetti ai lavori, visto che l'attaccante belga sarebbe teoricamente fuori da una logica Eliott-RedBid: in primis per l'età visto che ha 30 anni (non un giovane talento che può essere valorizzato sul campo e poi sul mercato: vedi appunto Tonali come ultimo esempio), poi c'è un ingaggio pesante da garantirgli (l'anno scorso all'Inter pesava per 11,1 miliardi a bilancio ma grazie al Decreto Crescita che può valere un secondo anno) e in più da capire il suo costo del cartellino visto che il Chelsea vorrebbe vendere e non prestare (si parla di 40-50 milioni). Il tutto dando per scontato che Lukaku dica si al Milan.

Oltretutto da più corridoi del mercato pare vicino l'ok di Marcus Thuram al Milan: vero che il 26enne attaccante francese è una punta che nasce come esterno e solo nell'ultimo anno è stato più al centro dell'attacco, ma l'idea rossonera sembra(va) quella di ingaggiare l'ex stella dal Borussia Mönchengladbach come prima punta (da affiancare in rosa a Olivier Giroud).

Lukaku-Milan, il Belgio è freddo sulla voce

Ecco perchè restano forti le perplesità su un arrivo di Lukaku al Milan. E, secondo quanto trapela anche dal Belgio (patria di Big Rom) la pista non pare assolutamente praticabile. L'emittente radiofonica Rtbf in queste ore ha bocciato la voce di calciomercato.

Lukaku-Milan, l'incontro con l'entourage di Big Rom e le condizioni per portarlo rossonero

Ad ogni modo però secondo riporta Milan News "nelle ultime ore il Milan ha avuto un incontro con l’entourage di Romelu Lukaku. L’idea che porta al belga del Chelsea potrebbe diventare concreta solo nel caso in cui il centravanti, oggi all’Inter, dovesse accettare di abbassarsi lo stipendio. I rapporti tra Milan e Chelsea, da un po’ di tempo a questa parte come dimostrano gli affari Tomori e Giroud, sono molto buoni"

Calciomercato Milan, Thuram e Arda Gulan sogni rossoneri. Luka Romero bloccato

La sensazione comunque resta quella di qui sopra: Lukaku tornerà a Milano per vestire di nuovo la maglia dell'Inter o sceglierà alla fine di cedere ai corteggiamenti arabi dell'Al Hilal (che offre 30 milioni a stagione e ha già convinto Koulibaly) e il nuovo Milan avrà un attacco giovane e talentuoso con Marcus Thuram, Rafa Leao e il sogno del 18enne turco Arda Gulam a inventare (rossoneri in pressing sull'entourage del ragazzo che ha clausola da 17,5 milioni col Fenerbahce ma è seguito da tutti i big club europei compresi Psg, Barcellona e Real Madrid). Non dimentichiamo che il Milan ha bloccato Luka Romero, 18enne attaccante in scadenza di contratto con la Lazio. Sullo sfondo l'esterno destro del Villareal Samuel Chukwueze (servono una ventina di milioni) o il 24enne Christian Pulisic del Chelsea.