Lukaku si scusa con i tifosi del Chelsea per le parole sull'Inter. Video

Lukaku ai tifosi del Chelsea: "Capisco il vostro fastidio"

"Capisco il vostro fastidio alle mie parole. Sapete quanto sono legato al Chelsea e farò di tutto per riconquistare la vostra fiducia" così l'attaccante del club londinese Romelu Lukaku ai suoi tifosi dopo le polemiche per le parole di nostalgia espresse per l'Inter (Tuchel non lo aveva convocato per il big match contro il Liverpool).

Lukaku, le scuse ai tifosi del Chelsea. Video