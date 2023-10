Mancini, sconfitta disastrosa con l'Arabia Saudita: bilancio horror da ct

Roberto Mancini, Arabia Saudita sconfitta col Mali: 3 ko in 4 partite

L'avventura di Roberto Mancini come ct dell'Arabia Saudita non è partita benissimo: tre sconfitte in quattro partite per l'ex allenatore dell'Italia. E l'ultima è stata abbastanza dura: 3-1 contro il Mali (reti di Doumbia, raddoppio di Traore, poi il gol di Al Dawsari ad accorciare prima del 3-1 finale di Sinayoko) nella partita giocata a Portimao in Portogallo. Uno stop che non crea problemi, essendo un'amichevole, ma che conferma il trend negativo dopo la piccola boccata d'ossigeno di venerdì scorso nel pareggio raggiunto in extremis contro la Nigeria (2-2 con la rete che ha evitato la sconfitta al 10’ di recupero nella sfida che ha visto l'infortunio della stella del Napoli Viktor Osimhen).

L'esordio di Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita è datato 8 settembre nel ko per 3-1 contro il Costa Rica. Quattro giorni un altro passo falso: 1-0 contro la Corea del Sud. Quindi, come si diceva, il raggio di luce del 2-2 contro la Nigeria e ora il passo falso nel match il Mali.

Mancini e l'Arabia Saudita, sogno Coppa d'Asia 2024

E dire che poco meno di un anno fa di questi tempi (era il 22 novembre) l'Arabia Saudita, guidata dal commissarrio tecnico Hervé Renard, festeggiava la vittoria (2-1, Al Dawsari eroe del match) all'esordio del Mondiale in Qatar nientemenoché contro l’Argentina di Lionel Messi poi campione iridata (successivamente arrivarono i ko contro Polonia per 2-0 e Messico per 2-1 che decretarono l'eliminazione dal girone).

Per Roberto Mancini ci sarà dunque da lavorare sulla squadra, in vista dell'appuntamento più importante, quello della Coppa d'Asia a gennaio 2024 con la sua Arabia Saudita nel gruppo con Oman, Kirghizistan e Thailandia. Obiettivo: conquistare il titolo continentale alla guida dei "Figli del Deserto".