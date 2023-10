Montella a Euro2024, l'Aeroplanino torna a volare e diventa eroe in Turchia

Montella e la Turchia decollano verso Euro2024

La Turchia si è qualificata a Euro 2024 e Vincenzo Montella, due vittorie in due partite da ct confessa: "Sono orgoglioso di essere l'allenatore della Turchia. I nostri calciatori mi hanno dato tutto questa settimana. Anche andare in Germania mi rende estremamente orgoglioso. Ora possiamo lottare per il primo posto", le sue parole ai canali della UEFA dopo il successo per 4-0 contro la Lettonia.

Sei punti presi in quattro giorni per Vincenzo Montella, subentrato nel ruolo di commissario tecnico della Turchia al tedesco Stefan Kuntz dopo il litigio con alcuni senatori dello spogliatoio della nazionale: prima la clamorosa vittoria in casa della Croazia (0-1, la squadra giunta terza agli ultimi Mondiali in Qatar era imbattuta tra le mura amiche in una partita di qualificazione ai campionati europei), e ora la nazionale dei Sultani ha calato il poker sul terreno Konya contro la Lettonia staccando il biglietto per i prossimi Europei in Germania, con 16 punti conquistati. E i 6 presi con l'Aeroplanino in panchina sono stati pesantissimi. "Ci ha preparato molto bene, ci ha dato serenità", ha detto del suo nuovo mister il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu.

Montella e l'Aeroplanino, l'esultanza di Akgun

Nel corso del match vinto contro la Lettonia poi Yunus Akgun ha esultato con l'iconico aeroplanino made in Montella e abbraccio finale con il suo allenatore.

Vincenzo Montella in Turchia sta raccogliendo grandi soddisfazioni. Prima della nazionale aveva guidato Adana Demirspor: era subentrato a settembre 2021 conduce la squadra neopromossa al nono posto prima e al quarto la stagione successiva con tanto di storica qualificazione in Conference League.