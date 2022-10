Maradona, asta record per il pallone della "Mano de Dios". Lo vende l'arbitro di Inghilerra-Argentina

Maradona, il pallone della "Mano de Dios" e del "Gol del secolo" all'asta (record)

Il pallone con cui Diego Armando Maradona segnò usando la mano (poi ribattezzata "Mano de Dios") ai quarti di finale del Mondiale di calcio giocati in Messico (Argentina-Inghilterra 2-1 del 22 giugno 1986, poi Dieguito e compagni conquistarono il titolo battendo il Belgio 2-0 in semifinale e successivamente la Germania in finale) verrà venduto all'asta per una cifra stimata fra i 2,8 e i 3,5 milioni di euro. Cifra record.

Quel pallone fu anche quello del "Gol del secolo": Maradona la seconda rete la siglò dribblando 5 giocatori inglesi e il portiere Peter Shilton, entrando in porta palla al piede.

Maradona, pallone della Mano de Dios all'asta: lo vende l'arbitro

Chi è il venditore del pallone di quell'Argentina-Inghilterra? Si tratta dell'arbitro di quel match, Ali Bin Nasser. "Questo pallone è parte della storia del calcio, è il momento giusto di condividerlo col mondo", ha detto l'ex direttore di gara. L'asta si terrà il 16 novembre, all'interno di uno speciale evento legato alla Coppa del Mondo. "Mi auguro che l'acquirente sia in grado di mostrarlo e di condividerlo con i tifosi", le parole di Ali Bin Nasser.

Maradona, pallone della Mano de Dios all'asta. Lineker non ci sta

Gary Lineker, attaccante dell'Inghilterra in quella partita e in quel Mondiale del Messico (dove fu capocannoniere) però non se ne fa una ragione. Ecco perché: "Come diavolo è possibile che il pallone sia finito all'arbitro? Con che sfacciataggine lo ha potuto tenere nell'armadio per tutto quel tempo? Ora guadagnerà pure dal più grande errore arbitrale nella storia dei Mondiali di calcio. Non può essere vero".