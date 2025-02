Maratona di Bologna 2025, Culligan è l’acqua ufficiale

Culligan è l’acqua ufficiale della Maratona di Bologna 2025

L’Italia è il primo paese in Europa per il consumo di acqua in bottiglie di plastica e il secondo paese al mondo dopo il Messico. Culligan, leader globale nei sistemi per la filtrazione dell’acqua pensati per la casa, per il lavoro e fuori casa – in qualità di acqua ufficiale della Maratona – offrirà acqua filtrata agli oltre 10.000 atleti e 40.000 visitatori attesi, con il duplice obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dell’evento e di favorire l’adozione di comportamenti più consapevoli, sostituendo la fornitura di acqua in plastica monouso con alternative sostenibili.

Questa collaborazione nasce con l’idea di dimostrare come sia possibile adottare scelte virtuose nella vita di tutti i giorni, così come nelle grandi manifestazioni sportive. Culligan punta a trasformare le abitudini di consumo dell’acqua degli italiani – a casa, al lavoro e nel tempo libero – promuovendo soluzioni pratiche e attente all’ambiente. Grazie alla partnership con la Bologna Marathon, si stima che ci sarà un risparmio di oltre 80.000 bottigliette di plastica durante l’evento*.

“Culligan, in linea con il suo impegno nell’ambito della sostenibilità, ha scelto di collaborare con la Termal Bologna Marathon 2025 con l’obiettivo di portare al grande pubblico soluzioni che consentano di migliorare la qualità dell’acqua e al contempo ridurre l’impatto sull’ambiente”, afferma Giulio Giampieri, Presidente del gruppo Culligan in Italia. “Come Culligan, siamo molto orgogliosi di mettere a disposizione degli atleti e del pubblico i nostri sistemi di filtrazione e ci auguriamo che questa occasione possa sensibilizzare e suscitare interesse verso la pratica di nuove abitudini di consumo, per il benessere della comunità in cui operiamo”.

L’evento Termal Bologna Marathon 2025

L’evento prevede un intero weekend all’insegna di eventi sportivi, da venerdì 28 febbraio fino alla giornata conclusiva e celebrativa di domenica 2 marzo. Le gare competitive Fidal sono la Termal Bologna Marathon con i suoi 42,195 Km, la 30 km dei Portici, e la Run Tune Up, storica 21,097 km giunta all’edizione XXI. Inoltre, per camminatori e runner meno allenati è prevista la Tecnocasa CityRun, corsa benefica non competitiva di 5 km e, per i più piccini, la Tigotà Kids Marathon di sabato 1° marzo.

I partecipanti attesi sono 7.000 per le tre gare competitive e 3.000 per le ludico motorie, a cui vanno ad aggiungersi accompagnatori e pubblico per una presenza totale stimata, nei tre giorni della manifestazione, di oltre 40.000 persone.

Bologna è la città dove Culligan International ha la sua sede italiana. La Termal Bologna Marathon 2025 sarà una delle prime gare podistiche competitive in Italia senza bottiglie d’acqua in plastica, e Culligan garantirà agli atleti e ai loro accompagnatori di idratarsi in maniera alternativa e sostenibile. Piazza Maggiore, zona di arrivo della gara e sede del villaggio della Maratona, è il cuore pulsante di questo appuntamento che per un weekend prevede diversi eventi collaterali, incontri, presentazioni e musica. Il claim di questa edizione è Taste the Run: un invito a vivere una vera festa del gusto e dello sport, per scoprire l'evento Bologna Marathon e allo stesso tempo i sapori di una città unica come Bologna.

Tutti gli atleti potranno ritirare in omaggio allo stand Culligan un bicchiere in silicone riutilizzabile da usare durante gli allenamenti e da riempire con acqua filtrata presso le 9 station Culligan dislocate lungo il percorso della maratona: una ogni 5 km, oltre a quella posizionata all’arrivo. Al traguardo tutti i partecipanti riceveranno una borraccia in alluminio per idratarsi in maniera sostenibile dopo la gara e che potranno portare a casa e riutilizzare più volte.

Anche il pubblico avrà la possibilità di ricaricare le proprie borracce con acqua filtrata, buona e a km0, presso le refill station in Piazza Maggiore. Inoltre, nelle postazioni intermedie, l’acqua Culligan verrà erogata in bicchieri di carta bio compostabili. L’azienda ha previsto anche il coinvolgimento di un centinaio di dipendenti tra chi si occuperà di presidiare le refill station e chi prenderà parte alle varie gare.

All’interno della sacca della maratona destinata ai bambini che parteciperanno alla Tigotà Kids Run sabato 1° marzo, verrà inserito inoltre un libretto educativo realizzato su carta ecologica con adesivi plastic-free, che include quiz e giochi da fare in famiglia, per sensibilizzare anche i più piccoli sulla cultura della sostenibilità.

“Un mare di plastica non piace a nessuno", ma anche "Un mare di plastica non piace a Nettuno": questo è il messaggio della campagna Culligan, che sarà visibile nella città di Bologna durante la settimana della maratona. L'iniziativa sottolinea l'impegno di Culligan nel farsi portavoce del cambiamento e sensibilizzare il pubblico sulla minaccia della plastica per l’ambiente. Il 40% degli italiani non è consapevole, infatti, della pericolosità delle bottiglie in PET per le specie marine e per la nostra salute.** Tuttavia, secondo l’organo ambientale delle Nazioni Unite (Unep), nel Mediterraneo ogni giorno si depositano 730 tonnellate di plastica e, secondo dati dell’UE, ogni anno 8 milioni di tonnellate finiscono nei nostri oceani.

Parallelamente a questo, quest’anno Culligan ha sostenuto il Fondo Emergenza Mare della Fondazione Marevivo con una donazione a supporto delle attività di raccolta dei rifiuti dai fondali marini. Inoltre, ogni pettorale dei dipendenti Culligan che parteciperanno alla Tecnocasa Bologna City Run, la corsa non competitiva di solidarietà in programma domenica 2 marzo, sarà devoluto al progetto dell'ente benefico tramite un'ulteriore donazione.

Marevivo è una Fondazione Ambientalista che dal 1985 lavora per la tutela del mare e dell’ambiente, per lo studio della biodiversità, la promozione e valorizzazione delle aree marine protette, l’educazione nelle scuole e nelle università per lo sviluppo sostenibile e la sensibilizzazione su tutti i temi legati al mare.

Un semplice gesto come bere un bicchiere d’acqua può fare la differenza.

Culligan in Italia

Presente nel bolognese dal 1962, da ottobre 2024 Culligan in Italia ha iniziato una nuova era inaugurando la nuova sede. L’ufficio di Bologna è diventato così l’hub strategico per le oltre 1.000 persone impiegate in Italia: tra queste, più di 400 sono dedicate al servizio post-vendita di service e customer care, fiore all’occhiello dell’azienda.

Una solida struttura organizzativa che ha contribuito a generare, nel 2023, un fatturato in Italia pari a 220 milioni di euro, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente, e che oggi mira a rafforzare il business con una distribuzione sempre più capillare su tutto il territorio nazionale e su diversi canali di distribuzione.

Culligan nel mondo

Culligan International è leader globale nei sistemi per la filtrazione dell’acqua pensati per la casa, il lavoro e il fuori casa. Un’azienda che nella sua produzione pone il consumatore al centro, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell'acqua per migliorare la vita delle persone e proteggere il pianeta, impegnandosi concretamente verso un presente e un futuro più sostenibili.

La mission di Culligan International è dare alle persone accesso ad acqua più pulita, sicura e dal gusto migliore, attraverso un’impareggiabile esperienza nel campo della sostenibilità, dell’innovazione scientifica e dei servizi. La gamma di prodotti include sistemi per migliorare l’acqua da bere attraverso filtrazione sotto lavello, frigogasatori, rubinetti multifunzione, erogatori a boccione e collegati a rete idrica, fino ai sistemi per l’addolcimento in grado di migliorare l’efficienza energetica degli elettrodomestici e la sensazione dell’acqua sulla pelle.

A livello mondiale Culligan International, fondata a Chicago nel 1936 e presente in oltre 90 Paesi, ha registrato un fatturato pari a 3,1 miliardi di dollari nel 2023 e una crescita media annua costante di circa il +30% (dal 2016 al 2023). Con oltre 18 milioni di sistemi installati attivi, le soluzioni Culligan oggi servono più di 155 milioni di consumatori ogni anno (+11% rispetto al 2022) in tutto il mondo. Questo si traduce in una riduzione annuale di circa 40 miliardi di bottiglie di plastica monouso, oltre 600 milioni di kg di plastica risparmiati e più di 5 miliardi di kg di emissioni di CO2.