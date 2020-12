Marc Marquez operato (8 ore di intervento), 6 mesi di stop? Dovizioso-Honda...

Marc Marquez operato: 8 ore di intervento

Marc Marquez è stato nuovamente operato al braccio destro a seguito della lenta guarigione dell'osso dell'omero, che non è migliorata con un trattamento specifico ad onde d'urto. Il pilota della Honda (sei volte campione del mondo) ha subito l'intervento giovedì due dicembre all'Hospital Ruber Internacional, a Madrid, per una pseudoartrosi dell'omero destro. L'operazione, seguita da un team composto dai medici Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzabal e Andrea Garcia Villanueva, è consistito nella rimozione della placca precedente e nel posizionamento di una nuova placca con l'aggiunta di un innesto osseo di cresta iliaca con lembo libero corticoperiostale. La procedura chirurgica è durata otto ore e senza problemi. Marquez si era fatto male cadendo durante il primo GP del 2020 in Spagna il 19 luglio e aveva subito la prima operazione due giorni dopo.

Marc Marquez, i tempi di recupero per tornare in MotoGp

I tempi di recupero di Marquez si chiariranno solo con il passare delle settimane, l'ipotesi è di tre mesi di riposo assoluto e tre di rieducazione. Dunque sei mesi, anche se i più ottimisti sperano di rivedere Marquez in sella alla moto nel giro di 3-4, mentre i più pessimisti temono che possa perdere buona parte del prossimo mondiale MotoGp.

Di certo Marc salterà i test di febbraio a Sepang e sembra improbabile pensare di vederlo al via della corsa d’apertura del Qatar, prevista per il 28 marzo. La sensazione è che per le prime gare sarà assente, dunque la Honda Hrc dovrà guardarsi intorno. Anche perchè la cosa più importante a questo punto è il suo recupero e forzarlo con un rientro anticipato non avrebbe senso.

Marc Marquez out: Dovizioso o Bradl in MotoGp con la Honda Hrc?

Chi potrebbe dunque affiancare Pol Espargarò? Si parla di Stefan Bradl e di Andrea Dovizioso, mentre pare più difficile l'ipotesi Alex Marquez. L'ex pilota Ducati aveva ricevut un'offerta dalla Yamaha come collaudatore (che poi ha preso Cal Crutchlow) e contatti simili proprio con la Honda, oltrechè un'offerta Aprilia come pilota. Ma il forlivese ha declinato (tre volte vice-campione del mondo in Motogp sempre alle spalle di Marquez), perché cercava un progetto che lo potesse mettere in condizione di lottare per il titolo. La Hrc potrebbe certamente dargli una molto con questo potenziale, ma si torna al dubbio iniziale: per quanto? Se Marquez dovesse saltare 6 mesi, a conti fatti, starebbe fuori 'solo' 4-5 GP: oltre al Qatar, l'Argentina l'11 aprile e il 18 aprile il Gp delle Americhe ad Austin. A seguire Jerez il 2 maggio e il 16 Le Mans. Con un punto interrogativo sul Mugello (30 maggio) e Barcellona del 6 giugno (a quel punto le corse out sarebbero però già 7 in un Mondiale con 20-21 gare, covid permettendo). Poi in caso di rientro dello spagnolo Dovi dovrebbe farsi da parte. In questa ipotesi un pilota come Bradl sarebbe più indicato. Discorso diverso se l'assenza di Marc fosse più lunga. A quel punto l'ingaggio di un pilota esperto e competitivo come Dovizioso potrebbe essere l'ideale. Situazione nebulosa. Anche per questo la sensazione è che Honda lascerà passare qualche settimana, cercando di capire le condizioni del Cabroncito.