Marialuisa Jacobelli, bikini e perizoma: piscina bollente. Le foto

Marialuisa Jacobelli, bikini e perizoma: piscina bollente

"Tutto quello che faccio è aggiornare" (All I do is upgrade), scrive Marialuisa Jacobelli su Instagram. La giornalista sportiva regala scatti mozziafiato (con le sue forme da urlo) ai suoi milioni di fans (siamo a quota 2,7 mln come follower) che la seguono con amore ogni giorno. In primis la foto in piscina che scalda la temperatura dell'acqua e il cuore dei supporter: bikini nero e perizoma (guarda qui in gallery), la Jacobelli è letteralmente da sogno.

Marialuisa Jacobelli, il suo libro 'Ora sono io'

Non solo social e sport. Marialuisa Jacobelli in questi giorni ha presentato anche il suo libro 'Ora sono io - Storia pericolosa di un incontro sbagliato' (edito da Rizzoli). "Per tutte le donne, per chi si sente oppressa, per chi si guarda allo specchio e non si riconosce più, per chi è dentro una relazione che la distrugge, per chi si sente insicura o fragile, per chi ha paura, per chi si è annullata, per chi ha perso se stessa. Questo libro é per tutte voi. Spero vi piaccia e vi dia la forza necessaria per non farvi calpestare da nessuno".

