Marigona, chi è la madrina che incanta alle Final Eight di Coppa Italia 2025

Chi conquisterà la Coppa Italia di basket 2025 che celebreranno la finale il 16 febbraio (per il terzo anno consecutivo) alla Inalpi Arena di Torino? Tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, Brescia e Derthona, Trapani e Trieste, Trento e Reggiana... una vincitrice c'è: si tratta di Marigona, la modella di 24enne ha colpito gli addetti ai lavori (già protagonista di uno shooting fotografico nell'incantevole cornice della Reggia di Venaria).

Non è la prima sua apparizione sportiva. In precedenza aveva catturato l'attenzione dei media per un'inquadratura televisiva casuale - nel corso di una partita di Eurolega, tra Olympiacos Pireo e Asvel giocata lo scorso 12 novembre - al fianco del fidanzato, un uomo d'affari greco che si occupa di compravendita di oro e orologi. Dopo quel match sui social è diventata sempre più star, vedendo moltiplicarsi i suoi follower da circa 16mila sino agli oltre 220mila attuali.



Nata in Kosovo è emigrata in Germania nel 2004 insieme alla sua famiglia vista l'instabilità politica del Paese balcanico e lì si è laureata in infermieristica. Marigona ha ricevuto diverse proposte in programmi tv, tra cui "Greece's Next Top Model (GNTM)", di cui disse: «Penso che questo tipo di spettacoli riducano la personalità delle donne e le sacrifichino sull'altare della televisione. La bellezza esteriore ha sempre un impatto positivo sul mondo, ma non mi aspettavo che fosse un tale spreco».

E ora eccola regina del basket di casa nostra in queste Frecciarossa Final-Eight di Coppa Italia.