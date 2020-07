Marquez recupero lampo in MotoGp per Marc: la conferma del dottore

Nelle ore successive al botto di Jerez, per Marc Marquez sono arrivate solo buone notizie. Intervento perfettamente riuscito con una riduzione della frattura all’omero destro (e il fissaggio di una placca in titanio con tre viti), e nervo radiale non interessato nella caduta.

Marc Marquez sogna di correre nel Gp di Brno

Tradotto: il recupero dell’otto volte campione del mondo sarà più veloce del previsto e l’ipotesi di correre a Brno, dopo aver saltato il GP bis di Jerez, è un’ipotesi che via via si va sempre più concretizzando con il passare delle ore. La conferma importante l’ha data il dottore Xavier Mir, che con il suo team e il dottor Sergi Barrera, hanno operato il pilota Honda all’Hospital Universitario Dexeus di Barcelona. “La grande notizia è il nervo radiale non interessato, come normalmente accade con questo tipo di infortuni”, ha commentato il direttore dell’Unità di mano e gomito dell’Icadme al quotidiano spagnolo Marca.

Marquez, ritorno a casa e riabilitazione

Tra oggi, mercoledì 22 luglio, e domani, “Marquez andrà a casa e lì farà la riabilitazione con il suo fisioterapista personale - prosegue Mir -. Da qui vedremo i termini per la guarigione. La possibilità Brno? Sicuramente un’ipotesi da lasciare assolutamente aperta, anche se in questi casi non vi è alcuna certezza assoluta”. La prima cosa “è prepararlo per iniziare i lavori di recupero - spiega ancora il dottore -: dalla riabilitazione passiva (cioè lo specialista che muove il muscolo della mano a Marquez, ndr) si passerà a quella attiva con un miglioramento finale dei muscoli”.