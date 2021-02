Marc Marquez, rientro in MotoGp? "Miglioro, ma non so quando torno"

Marc Marquez parla della riabilitazione alla spalla nel giorno della presentazione della Honda 2021 (che avrà in sella Pol Espargaro', quarto nella classifica mondiale la scorsa stagione in sella alla Ktm). Il fuoriclasse spagnolo si era infortunata a Jerez, a luglio 2020 e ha dovuto operarsi tre volte.

MotoGp, Marc Marquez: "Non so quando sarò pronto, ma mi sento meglio"

"Non so quando sarò pronto, l'importante è che ogni settimana io mi senta meglio. Spero di tornare il prima possibile, ma ancora non so quando potrà accadere. È la prima volta nella mia carriera che non guido per così tanto tempo. Quando salirò sulla moto non sarò al 100%, sarebbe impossibile esserlo". Lo dice Marc Marquez in merito al suo ritorno in pista.





"Immagino un grande rientro, saltando sulla moto e mostrando di essere lo stesso -aggiunge il 28enne spagnolo alla presentazione della Honda Hrc-. Ma non sarò lo stesso, sarà difficile. Vedremo se servirà una gara o due, oppure mezza stagione per essere lo stesso Marc di prima". Sugli obiettivi: "Mi piacerebbe dire che combattero' per la vittoria e per il titolo mondiale, ma in realta' il mio primo target e' tornare a gareggiare, non ho pretese dopo un anno di stop e non so cosa aspettarmi. So che sono sempre lo stesso Marc".

"Ai medici ho chiesto di darmi l'ok quando questo braccio sarà pronto per un'eventuale altra caduta - spiega Marc Marquez a Sky Sport - perché se guidi su una moto è qualcosa che devi mettere in conto. Se decido di tornare in pista è perché posso confermare il mio solito stile di guida. Servirà tempo, lo so, ma il primo obiettivo adesso è di guidare una moto, poi divertirmi, poi tornare lo stesso Marc di sempre"