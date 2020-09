Mbappè choc, addio al Psg comunicato. E' asta nel calciomercato

Mbappè deciso a lasciare PSG nel 2021, big alla finestra

Kylian Mbappé ha fatto sapere al Paris Saint-Germain che vuole lasciare la Francia e la Ligue 1. Un addio non immediato, ma previsto nel 2021, ossia al termine della prossima stagione.

Mbappè-Psg niente rinnovo a addio nel 2021?

La bomba di calciomercato viene sganciata dall'autorevole quotidiano inglese Times. Mbappé ha un contratto con il PSG fino al 2022, e, stando a questi rumors non ha intenzione di rinnovarlo. Per questo l'estate del 2021 può essere quella in cui il club transalpino dovrà sedersi a trattare la cessione con le big d'Europa.

Mbappè, le squadre pronte all'asta di calciomercato

Sulle tracce di Mbappé ci sarebbero Liverpool, Manchester City e Manchester United. Attenti però alle due big spagnole, Real Madrid e Barcellona che sono interessate da tempo al giovane fuoriclasse francese. Un'operazione che sembrerebbe mettere in off-side Inter e Juventus. Ma le vie del calciomercato sono infinite...