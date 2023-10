Mbappè sbaglia a porta vuota, l'asso del Psg in versione 'Mai dire gol'

Mbappè gol? No, sbaglia a porta vuota. Ma il Psg passa comunque 3-1 col Rennes

Incredibile gol sbagliato da Kylian Mbappè nell'ultimo weekend di campionato. Il fuoriclasse del Psg e della nazionale francese nel corso del match di Ligue 1 contro il Rennes si è trovato solo davanti al portiere, lo ha saltato secco e poi sul più bello ha calciato alto sulla traversa a porta vuota. Un errore degno di Mai dire Gol dei tempi d'oro, capita anche ai migliori di sbagliare. Il Psg comunque è passato 3-1 (reti di Vitinha, Hakimi e Kolo Muani) e alla sosta delle nazionali resta al terzo posto assiema al Brest con 15 punti in scia a Nizza (16) e Monaco (17).

Mbappè, le critiche post Newcastle-Psg. E il Real Madrid che sogna ancora il colpo a parametro zero

Mbappè nei giorni scorsi - dopo la dura sconfitta del Paris Saint Germain in Champions League sul campo del Newcastle - era stato oggetto di critiche da alcuni addetti ai lavori e tifosi. L'attaccante transalpino comunque in questo inizio di stagione ha già segnato 7 reti nel campionato francese (in 7 partite) e un gol in Champions League (due presenze). Resterà da capire nei prossimi mesi il suo futuro, col contratto in scadenza a fine stagione e il Real Madrid che sogna il colpo galattico.