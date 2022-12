Mbappè non sopporta Messi: Barca alla finestra

Mbappè in rotta con Messi, il Barcellona ci prova

Non bastava la delusione per la sconfitta ai Mondiali: Kylian Mbappè, fuoriclasse francese e futuro del calcio europeo per gli anni a venire, non avrebbe legato con Lionel Messi al Psg. Di più: secondo quanto riporta il "Mundo Deportivo", il quotidiano voce della Catalogna, il Barcellona vorrebbe provare a strappare Mbappè al Psg. Una suggestione complicatissima da raggiungere, visto che il francese ha appena rinnovato un contratto con la squadra degli emiri che potrebbe fruttargli fino a 600 milioni in tre anni.

Cifre che il Barca, che versa in cattive acque dal punto di vista economico e ha un debito aggregato superiore al miliardo, difficilmente potrebbe permettersi. Il motivo del malcontento di Mbappè sarebbe il rinnovo di Messi con il Psg, ma anche il bambolotto con le sue sembianze esibito dal portiere dell'Argentina Martinez durante i festeggiamenti a Buenos Aires. Mbappè è anche deluso dal Real Madrid, storicamente sua pretendente, e dagli attacchi social ricevuti dai suoi tifosi. Senza contare che Florentino Perez, presidente dei Merengues, avrà in appalto i lavori di ristrutturazione del Camp Non e quindi difficilmente potrà fare degli sgarbi ai catalani.