Mbappè al Real Madrid: Psg-Ronaldo? Macché: ecco il colpoo da 100 milioni

Mbappè al Real Madrid: Psg-Ronaldo? Forse no

In Spagna insistono Kylian Mbappè al Real Madrid. Da As a Marca sono convinti che il club guidato da Florentino Perez avrebbe le idee chiare: "La strategia degli iberici passava attraverso due condizioni. La prima: il rifiuto dell'attaccante francese di rinnovare il contratto con il Psg. L'altra era aspettare un gesto dal Qatar, che e' gia' arrivato", riporta "Marca". Ricordiamo che sin qui Mbappè ha rifiutato una proposta quinquennale da 35 milioni di euro a stagione pur di vestire la camiseta blanca del Real Madrid. E se non partisse ora, il Psg potrebbe perderlo a paramentro zero tra un anno (lo pagò 180 milioni al Monaco). Dunque con Mbappè al Real Madrid si potrebbero aprire le porte del Paris Saint Germain per Cristiano Ronaldo. Ma non è detto. CR7 (che in queste ore viene anche accostato al Manchester City di Guardiola, affare comunque non facile) non è l'unica opzione per il club dello sceicco Al-Khelaifi.

MBAPPE'-REAL MADRID. PSG, DUE PISTE ALTERNATIVE: L'IPOTESI CRISTIANO RONALDO

"As", rilancia con la suggestiva idea che a seguire il Psg si lancerebbe su Cristiano Ronaldo. In piu', con i soldi della cessione eventuale di Mbappé il Paris saint Germain potrebbe anche chiudere per l'arrivo delo 18enne centrocampista del Rennes, Eduardo Camavinga e provare a "tentare" il terzino del Milan Theo Hernandez.

MBAPPE'-REAL MADRID, PSG SU RICHARLISON

Ma c'è un'altra voce in queste ore. Il Paris Saint Germain starebbe pensando al 24enne brasiliano Richarlison (12 gol in 39 presenze nell'ultima stagione) che l'Everton valuta 100 milioni di euro. Per RMC il giocatore, amico di Neymar e recente oro olimpico a Tokyo con il Brasile, è il sostituto più caldo di Mbappé: Leonardo avrebbe già contattato l'entourage di Richarlison (che ha il contratto in scadenza nel 2024). L'Everton nel 2018 l'ha pagato 40 milioni di euro dal Watford.