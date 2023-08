Melissa Satta super sexy, lato B nel mare delle Baleari. E Berrettini...

Un paio di foto in costume rosso dalla Baleari sono il miglior regalo per i fans di Melissa Satta. E anche per il suo fidanzato, Matteo Berrettini, che commenta con l'emoticon divertente di un omino che alza la mano come a dire "Io sono presente".

E la presentatrice di Sky Sport risponde con un bel cuoricino rosso. L'ex velina si sta concedendo qualche giorno di relax in Spagna, aspettando la nuova stagione televisiva.

Intanto Berrettini è negli Stati Uniti dove ha perso al primo turno del Master 1000 di Cincinnati un match tirato contro il forte canadese Félix Auger-Aliassime (testa di serie numero 12, poi sconfitto da un Adrian Mannarino in stato di grazia).

Il 27enne campione romano comunque sta pian piano ritrovando il suo miglior tennis e la speranza dei suoi tifosi è di rivederlo grande protagonista agli Us Open che iniziano a fine agosto, ultimo Slam della stagione (che nel 2019 lo vide arrivare sino alle semifinali).

